杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開

閱讀無分貴賤！近日，內地社交平台流傳一段關於杭州圖書館接納流浪漢（拾荒者）入內閱讀的片段，引發廣泛討論。館方其後證實，事件實為18年前（2008年）新館開館時的舊事，但亦再次喚醒廣大網民對該館「神回覆」的記憶，圖書館也藉此強調對所有公眾敞開大門的理念「始終如一」。

集體回憶令人津津樂道

2008年9月，時任館長褚樹青面對市民投訴「有流浪漢，接受不了」時回應：「我無權拒絕他們進來讀書，但您有權利選擇離開。」這番話近日再度廣傳，獲大批網民稱讚為「最有溫度的圖書館」。

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杭州圖書館工作人員於本月19日及20日受訪時亦強調「人人都可入內閱讀」的規定始終如一。

據內地媒體記者日前實地探訪發現，杭州圖書館的《讀者使用手冊》明確寫道，其以保障公民自由獲取知識和信息的權利為己任，向公眾提供「平等、公益、無障礙」的公共文化服務。除了能自由出入閱讀，流浪及拾荒人員還可在館內免費看電視、電影、上網、聽音樂、接開水，甚至使用書桌下的電源充電。

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雕像藏退休教師故事

而館內最顯眼的位置，立有一位已故讀者韋思浩的雕像。其中流傳著為人稱道的故事，韋思浩因衣着簡樸，外貌看似流浪漢，實為退休教師，每次進館閱讀前必先認真洗淨雙手。他每月將退休金及拾荒收入全數匿名捐資助學，體現了高尚的讀書人格。2015年因車禍離世後，市民為他眾籌設立銅像，置於圖書館內。

包容非無底線放任

然而，公共空間的包容並非廉價的口號。館方強調，包容不是無底線縱容，所有讀者入館均一視同仁地要求自覺洗手、安靜閱覽，若擾亂秩序同樣會被勸離。

據2014年內媒採訪記錄，管理員曾處理流浪漢看電視笑聲過大、體味影響他人等情況，亦有流浪漢為避免飯菜異味影響他人而躲到角落進食。管理員總結：「他們很敏感，也有自尊。」

當年在任館長褚樹青強調，真正的包容需要背後系統化的管理支撐，而非僅靠一句漂亮話。館方多年來透過精細化管理。針對密閉空間內可能出現的異味或行為衝突，杭州圖書館並未將成本轉嫁給普通讀者，而是通過增設洗手台、常備清潔用品、劃分寬鬆閱覽區以及提高保潔頻次等細緻措施，由館方全力去消化。這套日復一日、運作了十多年的精細化管理系統在保障流浪漢閱讀權利與維護其他讀者體驗之間取得平衡。