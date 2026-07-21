南海仁愛礁衝突︱因人道主義中方准菲方轉運傷員 另提嚴正交涉：停止挑釁炒作

中國海警局新聞發言人姜略表示，今日（21日）上午，中方出於人道主義考慮，允許菲律賓方面採取艦載小艇過駁方式，將非法「坐灘」仁愛礁的57號艦上傷員，轉運至菲律賓海警9702號船。

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期間，中國海警對菲方船隻進行了詢問確認並全程進行監管。中國海警局強調，將依法持續在仁愛礁及其附近海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

中方：菲律賓挑釁在先 反倒打一耙

同日（21日），中國外交部邊海司負責人就菲律賓在仁愛礁蓄意挑釁、襲擊中國海警執法人員緊急召見菲駐華大使，提出嚴正交涉。

中方指出，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國領土。中國海警在仁愛礁附近海域開展執法活動合理合法。菲律賓非法「坐灘」軍艦施放2艘橡皮艇以危險方式抵近、沖撞中國海警船艇，菲方人員惡意滋擾攻擊中方執法人員，危及中方人員安全，性質惡劣。菲方挑釁在先，反而倒打一耙，歪曲事實，惡意炒作。

中方對此強烈不滿，嚴正抗議。中方要求菲方立即停止滋事挑釁，停止煽宣炒作。中方將採取措施堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。