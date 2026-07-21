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地鐵吐血︱重病少女生命倒計時坦言「面對死亡有點怕」 痛批愛心廚房遭「呃飲呃食」

即時中國
更新時間：11:30 2026-07-21 HKT
發佈時間：11:30 2026-07-21 HKT

早前在地鐵因重病吐血、隨後脫衣擦拭地板而引發廣泛關注的胡心瑤，近日公開發聲。她透露，由其創辦的公益機構「鹿靈瑤病友之家」近期出現了「蹭吃蹭喝」的現象，並為此嚴正表態：「我們會嚴厲打擊這種行為。」

今年6月17日，胡心瑤發起的愛心廚房正式開放，在重慶醫科大學附屬第一醫院門口免費發放午餐，不過她卻發現開始有人「白嫖」伙食。

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6月接7張病危通知單

7月2日，內媒《羊城晚報》記者在地鐵吐血女孩胡心瑤處獲悉，目前她的身體狀況極不理想。自6月23日起，她已連續接獲7張病危通知單，「隨時都有可能有生命危險」。

胡心瑤向記者透露，目前她的治療陷入被動局勢，發病時出血難以止住，血壓更持續下降。「當醫生委婉勸說保守治療、建議放棄積極救治時，心裡湧上難以言說的酸澀。」

在講述這些經歷時，她的語氣並沒有太大波瀾。面對死亡，她坦言「有一點點害怕」，但支撐她勉力求生的，更多依然是那份堅持做公益的初心。

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7月18日胡心瑤更為重慶彭水山體崩塌災區捐款3萬元，稱錢留著沒意義 。‌‌‌

23歲身患重病的胡心瑤今年3月在搭乘地鐵期間突然吐血，染污車廂地板。她其後竟拖著病弱之軀，毅然脫下自己的外套將血跡擦乾。這一幕被同車乘客拍下並上傳網絡，其堅毅與公德心令無數網民為之動容。據悉，事發當日胡心瑤更再次接獲醫院發出的病危通知書。

原來，胡心瑤長期患有IgA血管炎及ANCA血管炎，其後惡化為腎衰竭，需頻繁進出醫院。她長期受肺部感染、心力衰竭及消化道出血等多種併發症困擾，僅在2025年便收到數十張病危通知書。

胡心瑤的人生故事充滿波折，她曾因病情嚴重，兩度拒絕男友求婚。而她的前男友去年卻因重病不幸先她而去，臨終前仍不忘轉交5萬元人民幣，以助她治病。

由胡心瑤創辦的公益項目「鹿靈瑤病友之家」，今年4月8日於重慶醫科大學附屬第一醫院對面正式啟動。該項目利用其前男友捐贈的5萬元成立，為異地求醫的罕見病患者及家屬提供免費臨時住宿。名稱中的「鹿」代表對自由奔跑的憧憬，「瑤」則取自其名。胡心瑤目前最大的夢想是建立病友互助社群、互相扶持，冀望世上能「少一個胡心瑤」。

為感謝鄉親的資助其治病，胡心瑤去年9月曾在家鄉設宴，答謝村民的照顧，並囑託鄉親在她身故後，能多加關照其年邁的父母。

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