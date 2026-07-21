兩高管赴菲遭撕票 潛美疑犯遣返北京

央視新聞報道，在公安部統籌協調下，在境外針對中國公民實施綁架殺人犯罪的主要嫌疑人劉某文，昨日由美國被遣返北京，移交中國警方。據悉，劉某文涉及2024年兩名中國藥企高層被騙到菲律賓綁架殺害案。

美菲韓多國合作偵辦案件

公安部有關負責人表示，這是中美執法部門落實中美元首會晤重要共識的最新成果，是中美聯手打擊跨國犯罪的又一成功案例。

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報道稱，2024年6月，中國公民夏某某等人被騙至菲律賓，後遭犯罪團夥綁架、殺害。經查，劉某文有重大嫌疑，並已潛逃至美國。公安部對此高度重視，與美國、菲律賓、韓國等國執法部門開展密切執法合作，全力開展案件偵辦工作。

同時，通過國際刑警組織發出紅色通報，多次與美執法部門開展案件交流和證據共享，全力推動美方對劉某文的緝捕遣返工作。美方根據中方線索和證據，於2024年10月成功將其拘捕，並於7月20日遣返回中國。

根據媒體此前報道，2024年6月20日，中國公民夏某某與美籍華人孫某經人介紹赴馬尼拉洽談醫療商務，隨後遭綁架。受害人家屬向綁匪支付300萬元人民幣贖金後，二人仍於6月24日慘被「撕票」，遺體在菲南甘馬省被發現。案發後菲律賓警方鎖定8名嫌疑人，包含5名外國人和3名菲律賓人。