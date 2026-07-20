世界盃2026︱國產AI估中西班牙奪冠 化身「章魚保羅」今屆預測命中率達66%勁過人類

2026年美加墨世界盃已經落下帷幕，場外的國產AI賽果預測「人機大戰」亦暫告一段落。12款國產AI模型早前針對前100場比賽進行預測，整體命中率達到65.7%，擊敗同期參與預測的2,500萬名人類用戶（平均命中率58.9%），AI整體領先約6.8個百分點。

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11家AI均命中四強名單

參與本次預測的12款國產模型包括：DeepSeek、通義千問、騰訊混元、Kimi、訊飛星火、百度文心、智譜、MiniMax、階躍、商湯小浣熊、中移九天及聯想天禧。在共計1,200次勝平負方向判斷中，AI共命中788次。

在八強賽勝平負預測環節，騰訊混元、Kimi、訊飛星火表現最佳，準確率均達87.50%，僅猜錯「巴西對陣挪威」一場；通義千問、商湯小浣熊、智譜、中移九天以75.00%緊隨其後；DeepSeek、MiniMax、百度文心、階躍為62.50%；聯想天禧AI則為50.00%。

而在四強預測，共有11家模型一致預測阿根廷、西班牙、法國、英格蘭晉級四強並全部命中，僅百度文心一家預測失誤。



事實上，《星島》記者早在6月中旬查詢通義千問、豆包及 DeepSeek 等主流 AI 時，各模型已一致認為四強隊伍應是西班牙、法國、英格蘭與阿根廷，而其中西班牙更被視為奪冠大熱（預估勝率介乎21%至35%）。

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平局命中率不足3%

然而，AI的「神算」並未能覆蓋所有角落。平局、冷門及具體比分成為各大模型集體「翻車」的重災區。資料顯示，小組賽中的9場平局，AI的預測命中率不足3%；而12碼大戰更屬於純粹的隨機事件，算法幾乎無法預測。強弱懸殊的對局中，AI憑藉數據優勢判斷往往相當準確；但一旦涉及勢均力敵或臨場變量，算法的盲區便暴露無遺，例如阿根廷對陣佛得角那場竟以打平收場。

無法量化臨場變化與球員心理

AI預測的核心邏輯是基於海量歷史數據與概率推演，擅長捕捉強隊基本面、歷史交鋒及攻防數據等「可量化指標」，卻無法算透無法量化的臨場變化與球員心理。

AI雖能算出結果，卻算不出過程與變數。以阿根廷對埃及為例，12個AI雖全押阿根廷勝，卻算不到埃及前78分鐘領先2-0、美斯罰失12碼，最終13分鐘才3-2逆轉的波折。而在瑞士對哥倫比亞一役，120分鐘戰成0-0，點球大戰的偶然性更讓所有模型失效。

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此外，爆冷更是AI的系統性弱點：阿根廷對黑馬佛得角，所有AI預測大勝，最終卻以1-1爆冷逼平，證實算法難以預測臨場心理與突發冷門。

歷史經驗表明，當主流意見高度一致時，往往是冷門爆發之際。正如2018年世界盃多家AI押寶德國、西班牙與巴西，最終由法國奪冠；2022年模型普遍看好阿根廷大勝沙特，卻迎來超大冷門。本屆賽事再次證實，臨場心理與不確定性，依然是當前人工智能難以逾越的屏障。

