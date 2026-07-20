上海暴雨︱楊浦區5小時錄近220毫米 街頭水浸民眾划艇出門
更新時間：09:45 2026-07-20 HKT
發佈時間：09:45 2026-07-20 HKT
發佈時間：09:45 2026-07-20 HKT
昨天（7月19日）下午，上海突降暴雨，多區出現嚴重水浸。「上海突發強雷暴」更衝上了熱搜第一。有網民網友發圖分享自己在大暴雨下的經歷。
申城多區域遭遇大暴雨，其中楊浦區達到特大暴雨程度。網上流出影片所見，街道出現嚴重水浸，有民眾划艇出門；道路上有車輛被浸「死火」，要由人推手，另有地庫的商舖遭被雨水湧入。
上海市防汛辦昨天（7月19日）17時30分發布的汛情快報顯示，受強雷暴雲團影響，昨天午後起，上海普降中到大雨，局部暴雨到特大暴雨。
上海市防汛辦表示，楊浦區達到特大暴雨程度，虹口區、浦東新區、寶山區達到大暴雨程度。全市662個雨量測站中：3個站點達到特大暴雨程度，20個站點達到大暴雨程度。其中，單站最大過程雨量為楊浦區楊浦五角場氣像觀測站212.8毫米（19日13:00~17:30）。
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