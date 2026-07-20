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中國觀察：趕走中國金主 英鋼成納稅人包袱

即時中國
更新時間：08:27 2026-07-20 HKT
發佈時間：08:27 2026-07-20 HKT

英國政府和中國金主敬業集團拉鋸多時，近日最終靠一紙《國有化法案》，強行把老牌英國鋼鐵公司收歸國有。英方看似奪回本土工業主權，實則接下一個每日狂燒公帑的「爛攤子」，也凸顯出英國工業的衰落。

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舊式高爐難以為繼

回看6年前，這宗交易堪稱「雙向救贖」。2020年，敬業集團化身「白武士」入局瀕臨破產的英鋼。當時英國輿論普遍叫好，但時移世易，隨着全球鋼鐵市場動盪、低碳環保政策收緊，舊式高爐生產模式無以為繼。蝕本生意沒人做，敬業集團提出轉型方案，計劃關閉老舊高爐、興建更環保的電弧爐。

中國敬業集團2020年買下英國鋼鐵公司。圖為英鋼的高爐。
中國敬業集團2020年買下英國鋼鐵公司。圖為英鋼的高爐。

但問題癥結就卡在這里：這兩座高爐是英國唯一原生鋼冶煉產能，一旦熄火，英國就會淪為七大工業國陣營里唯一無法自產原生鋼鐵的國家，英方認為這將讓英國喪失完整鋼鐵產業鏈，甚至危及國家安全。

轉型談判長期僵持下，2025年4月，英國政府硬着頭皮極速通過特別法案，接管了英鋼。敬業投資多年，瞬間失去控制權，如今更被充公，當然不滿。對於國有化做法，準備落台的英國首相施紀賢聲稱，這「維護了至關重要的國家產能」，並稱已任命新的管理團隊，將把英鋼打造為一間具有商業可持續性和低碳競爭力的鋼企。

說起來很好聽，但事實是英鋼今後的所有虧損和改造開支，都會平攤到英國納稅人頭上。如今英國財政拮据，民生成本高企，英國民眾本就負重前行，現在還要額外「供養」一個年年虧損的無底洞。

英國近年國力每況愈下，工黨政府此次國有化看似奪回「本土鋼鐵」的招牌，實則是給全民背上長期燒錢的包袱，也令英國輸掉了國際商譽和誠信，往後外國資本入局英國，都會多加顧慮，以免成為另一條「水魚」。

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