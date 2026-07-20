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外網熱議中國KFC賣炸雞西瓜 竟涉種族主義 內地網友：與我們無關

即時中國
更新時間：00:01 2026-07-20 HKT
發佈時間：00:01 2026-07-20 HKT

北京《環球時報》報道，這兩天，一則關於中國肯德基的帖子在境外社交媒體上「火」了。有外國博主發帖稱，自己發現肯德基在中國居然搞了個賣「炸雞配西瓜」的促銷活動，這下把不少外國網友尤其是美國網友看傻了。

在這條帖文的評論區，有外國網友說「肯德基要是在美國推出這個就會被貼上種族主義者的標籤」；還有外國網友留言「正準備氣炸，結果一看是中國」。

中國KFC去年推出過賣炸雞西瓜活動。小紅書@taiyang
中國KFC去年推出過賣炸雞西瓜活動。小紅書@taiyang

原來，「炸雞配西瓜」在美國具有很強的種族歧視暗示。美國南北戰爭後，獲得解放的非裔美國人曾將種植西瓜作為重要謀生手段，而炸雞則被普遍認為是非裔群體的「靈魂食物」。

然而，這兩種食物卻遭到白人社會的污名化，媒體和電影橋段利用「愛吃炸雞和西瓜」給非裔群體扣上「懶惰、貪婪、野蠻」的種族主義標籤。久而久之，炸雞和西瓜在美國乃至西方社會變成了針對非裔種族歧視的符號。

對此，有中國內地網友表示，「問心無愧的中國人不吃壓力」。還有人表示，美國這段種族主義黑歷史與我們中國毫無關係，炸雞和西瓜在中國可沒有那麼多的「內涵」。

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