顧客半夜點外賣被貼辱罵字句 塔斯汀賠錢兼炒員工

內地近期發生一宗半夜點外賣引發的爭議事件，涉及主打「中國漢堡」的內地連鎖快餐品牌塔斯汀（Tastien）。

事件源於7月18日，福建龍岩龍先生凌晨2點58分在外賣平台下單了塔斯汀秘汁手扒雞套餐，實付41.38元人民幣。下單10多分鐘後店員來電，稱門店臨近打烊做不了秘汁雞，提議更換其他餐品。龍先生認為設備齊全可正常出餐，堅持要原定餐品後掛斷電話。

外賣送達後，龍先生發現餐袋上的外賣封條被刻意拼湊出辱罵字樣「SB」。龍先生十分氣憤，要求貼標籤的員工道歉並對其做出處罰，同時賠付精神損害撫慰金。對此，門店給出處理方案，安排涉事員工當面道歉、開除涉事員工，並按照訂單實付金額的10倍進

行賠償。

事件引起許多議論。有網民說：「兩邊都太衝動了……一般要打烊的店，我也不點，可能怨氣不小。另外門店如果不賣甚麼，就提前下架，以免耽擱。」另有網民說：「我的媽耶，保佑我沒碰上這種客人，不求加工資，只求每天能準時下班。」