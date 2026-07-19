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長沙父親想12歲女有大長腿 月花¥6000打生長激素

即時中國
更新時間：20:10 2026-07-19 HKT
發佈時間：20:10 2026-07-19 HKT

湖南長沙有父親希望12歲的女兒有高挑身材，不惜每月花費6000元人民幣，給女兒打生長激素，務求愛女月經來潮前趕及生出大長腿。有網民形容事件是「現代版『拔苗助長』」、「逆天改命」。

「一輩子就這一次機會」

風芒新聞報道，長沙的李先生帶同12歲的女兒求診，為女兒注射生長激素增高。他表示，求醫增高是為了讓女兒以後擁有高挑身材和更有氣質，並非「職業規劃」。

李先生解釋指，通常小孩半年、一年長高2-3厘米，而且女生來月經後，生長激素便會減少分泌，而自己女兒，在注射生長激素後，長高了4厘米。

他透露，打生長激素，每月花費約6000元人民幣，強調「身高不可逆的，一輩子就這一次機會，這是有價值的投資」。

中南大學湘雅醫院兒童醫學中心副主任王霞指，現在家長的育兒觀念已經發生了顛覆性的變化，今年長效和短效生長激素都大幅降價，很多人來醫院打生長激素，但由於每個人情況不同，醫生也建議有需求的家庭先到醫院做專業評估。

對於家長為孩子打生長激素增高，網民紛紛留言，「高挑的氣質是家境和錢養出來的 哎」、「望子成龍心切，但打生長激素需遵醫囑評估」、「腦容量也能增高就好了」、「違背自然規律的事情終將遭到反噬」、「多運動，作息規律，家長打激素有點偏離了」、「眼睛 身高 牙齒 鼻炎 每一個都讓父母焦慮！ 養個小孩現在真的不容易」。

 

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