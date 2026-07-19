40℃三伏天︱杭州刺身飯外賣變熟魚片 河北水泥路面熱爆

踏入7月15日，中國進入長達40日的「長三伏」，多地出現逾40℃高溫。浙江杭州有民眾點刺身飯外賣，送達時已變熟魚片；四川成都有人將活蝦放在常溫水池結果熱熟；河北更有水泥路面難抵酷熱至漲爆，險造成交通意外。

長三伏至8月23日才結束

中國今年暑氣最濃重的三伏天達40日，較往年多達10天，屬於「長三伏」，至8月23日才結束。15日「入伏」後，中國有20個省份出現高溫天氣，中央氣象台19日上午8時監測顯示，7月18日，新疆、四川、重慶、江西、浙江、上海、湖南、福建、海南、內蒙古等地出現37℃以上高溫天氣，其中，新疆西北部、內蒙古西部、浙江東部、四川東部等地局地達40℃以上。

綜合內媒消息，自「入伏」後，多地出現高溫異象。杭州有網民日前發帖，指外賣刺身海鮮飯，商家忘了放冰袋，車手送抵時刺身變成「熟魚片」。

上海又有網民指，網購的鮮蝦，快遞送到後，自己20分鐘才去拿，結果生蝦已被曬熟。

四川成都則有婦人，買了一袋活蝦後，隨手放入水池中，約2小時後準備烹弄，袋中的活蝦已經隔水熱熟。

河北鄉間則有一條小路，在11日時疑因太熱，令水泥路面「熱漲」至爆開，險令途經的一輛三輪車發生意外。