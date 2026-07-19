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機械人格鬥聯賽︱深圳上演驚現「斷頭」場面 馬斯克激讚帖文獲520萬次瀏覽︱有片

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更新時間：16:08 2026-07-19 HKT
發佈時間：14:03 2026-07-19 HKT

7月16日晚，機械人公司「眾擎」主辦的URKL（Ultimate Robot Knock-out Legend）全球人形機械人自由格鬥聯賽上周四（16日）在深圳南山文體中心舉行。這次擂台上由機械人對打的活動，竟吸引全球首富馬斯克（Elon Musk）關注，甚至在社交平台X發帖。



馬斯克周日（19日）帖文寫道，「Robot fights are fun」（機械人打架很有趣）同時附有擂台上，兩個機械人的對打片段。截至目前，帖文已獲超520萬次查看，逾9500個評論。賽事持續在網絡上引發關注。

機械人格鬥於上周四（16日）於深圳南山開打。現場由機械人「白色雄鷹」和「鬥牛士」對陣，兩者埋身肉搏，毫不留力開打。

其中最讓網民關注是，比賽後半段，「白色雄鷹」直接把「鬥牛士」的腦袋踢斷。讓全場觀眾興奮歡呼。經過5輪比拼，「鬥牛士」最終以3:2取得勝利。

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