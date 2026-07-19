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神舟二十三號︱航天員乘組升空近兩個月 黎家盈持續鍛鍊對抗骨質疏鬆︱有片

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更新時間：10:50 2026-07-19 HKT
發佈時間：10:50 2026-07-19 HKT

神舟二十三號於5月24日晚成功發射，至今已接近2個月。包括港產太空人黎家盈和朱楊柱、張志遠繼續在天宮空間站生活及工作。《天宮TV》今日（19日）最新影片所見，乘組於空間科學實（試）驗、空間站組合體平台照料、自身健康管理等方面，系統開展了多項工作。畫面所見，紥馬著尾的黎家盈全神貫注參與各項工作。

黎家盈為克服長期微重力環境對人體帶來的生理挑戰，特意持續在天宮空間站內鍛鍊，當中透過跑步、用彈力帶訓練肌肉，又透過設備對抗骨質疏鬆。


此外，乘組利用腦電採集設備，VR眼鏡等開展弱刺激腦機微重力直覺物理空間合作編碼及調控等多項實驗測試。三名航天員亦採集唾液環境表面微生物拭子等樣本，冷凍保存後等待下行。此外，地面科研人員還將對成組采集的唾液樣本進行糖蛋白糖形和微生物組分析。並對其變化關聯性開展研究。

成組利用結構光三維相機開展長期在軌航天員運動學特性研究，通過採集特定工作場景下的三維結構光視頻，獲取運動學特性數據及其變化。為公校學設計與評價等工作提供數據支撐。畫面中，航天員使用右手食指交替觸摸鼻子與藍色扶手。開展本體決機械力感知測試，獲取相關數據，助力地面科研人員開展後續研究。

根據空間微重力物理科學領域實驗安排，成組更換了流體物理實驗櫃在線維修裝調操作櫃內實驗樣品。

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