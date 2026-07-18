重慶山泥傾瀉｜謠傳「鞭炮廠爆炸引發山崩」 彭水女網友遭批評教育

重慶市彭水縣昨晨突發山體崩塌，多棟居民樓垮塌，部分城區主幹道被掩埋，現已釀成8死34失聯。事故發生後，有傳言稱山崩疑因鞭炮廠爆炸引發，今日（18日）重慶警方發通報指，相關言論為網絡謠言。

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道聽途說未證實就發布

重慶警方18日公布3宗典型案例。其中一宗為彭水縣網民蘇某某（女，29歲）、李某某（女，24歲）在網上就彭水山崩災情發布消息，稱「煙花倉庫爆炸了，然後山體滑坡了」「鞭炮倉庫爆炸引起的」，引發輿論關注。經查相關言論為道聽途說，在尚未核實情況下發布，造成不良影響。彭水縣警方已對其作出批評教育，責令刪除不實信息。

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重慶彭水山泥傾瀉，山體垮塌前後畫面對比。

此外，55歲的彭水縣女網友胡某某在短視頻平台發布一段標註為「這就是我們重慶彭水三橋早上地震」的救援現場視頻，引發網友焦慮恐慌。經查，她在明知附近發生山崩災情情況下，為博取關注，故意編造彭水發生地震的不實信息，混淆視聽。警方已依法對故意虛構事實擾亂公共秩序的胡某某處以行政處罰。

44歲的重慶九龍坡區女網友陳某某則在明知相關內容為彭水縣山崩災情情況下，在短視頻平台發布一段題為「重慶 （九龍坡）西彭（鎮）發生塌方」的視頻，張冠李戴，故意編造發布謠言，混淆視聽。九龍坡區警方已依法對故意虛構事實擾亂公共秩序的陳某某處以行政處罰。