廣東女捏造「長期性侵」送父入獄 二審出庭認誣告求改判無罪

廣東省清遠市爆出一宗震驚全國的「女兒誣告父親性侵」罕見倫理奇案！一名16歲少女因不滿父親嚴格管教，竟報假案謊稱遭父親長期強暴及猥褻，導致父親在一審被重判無期徒刑。案件上訴至二審迎來驚天逆轉，現年18歲的女兒主動出庭作證並當庭翻供，承認所有指控均屬捏造誣告，並寫信懇求法官給予改過機會。案件目前仍在二審階段，尚未宣判。

拍拖遭棒打鴛鴦不忿報復

據《華商報》報道，涉案的周曉藝（化名）自初中起便學會抽煙喝酒，性格偏激，曾確診青少年情緒障礙及重度抑鬱。2024年6月，16歲的周曉藝因將男友帶回家被父親撞破，父親怒斥並揚言「要打死那個男的」，導致二人分手。她心生怨恨且渴望搬出家裏，竟向警方報假案指控遭父親性侵。

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檢方隨後指控其父周大明（化名）自2015年起多次猥褻及強姦女兒。儘管警方對床墊及被單進行的DNA鑑定結果均與父親無關，且辯方律師強調無客觀物證，清遠市中級法院一審仍採信女方口供，於2025年8月以強姦罪及猥褻兒童罪，重判周大明無期徒刑。

女兒願承擔所有過錯

周大明不服上訴。在今年4月由廣東省高級法院審理的二審中，已成年的周曉藝主動出庭，向合議庭承認一審陳述全屬捏造。她坦言報案動機是為了脫離家庭管束，並在庭後向法官提交親筆信及澄清影片。她在信中痛心寫道：「我所犯下的錯誤大得令人痛苦，讓父親在獄中煎熬。我願意承擔所有過錯，懇請法官給我一個改正的機會。」二審判決結果備受社會各界高度關注。