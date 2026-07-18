廣州動物園｜「齊陰頭」明星白獅「阿杭」離世 園方擬委託藝術家製銅像

曾憑藉一頭驚艷全球、極具治癒感「齊瀏海」而爆紅網絡的明星白獅「阿杭」，已於本周二（14日）在廣州動物園安詳離世，享壽17歲，相當於人類的高齡。廣州動物園日前發布訃告，證實這位陪伴了羊城市民11年的「老朋友」因身體機能衰退壽終正寢，大批網民紛紛留言表達不捨。為了讓牠的身影永留人間，園方已計劃委託藝術家為阿杭製作一尊精美的銅像。

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白獅「阿杭」於2009年在杭州出生，2015年移居廣州。2022年，有遊客拍下牠頂著一頭齊整瀏海、模樣憨厚俏皮的照片並上傳至網絡，瞬間引爆全球熱搜，更讓不少人質疑是否保育員擅自為其「剪頭髮」。

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園方當時無奈澄清「沒人敢幫牠剪」，解釋由於廣州氣候高溫潮濕，加上阿杭極愛乾淨，沒事就喜歡舔爪子並梳理毛髮，久而久之便用唾液將額頭的鬃毛「定型」成了筆直的齊瀏海。隨着天氣與濕度變化，牠還會自主打理出「中分」及「大背頭」等百變髮型，威嚴中帶點傻氣的模樣治癒了無數網友。

晚年受關節病痛困擾

然而，野生非洲獅的平均壽命一般僅為10至14年，17歲的阿杭已屬高壽。園方透露，自2025年起，阿杭便出現後肢支撐不穩等大型貓科動物常見的關節退行性病症，同年秋天被轉入內場「養老」靜養。在生命最後的時光，獸醫與保育團隊對其進行了24小時全程陪護與特護照料。

園方在悼念聲明中感性表示，阿杭天性溫順平靜，牠留下了太多溫暖而美好的回憶。「雖然我們再也聽不見牠雄渾有力的獅吼，但那抹標誌性的齊瀏海，早已成為大家心中最柔軟的印記。」