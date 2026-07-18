南寧打工仔赴泰國變性被炒魷 法院：病假不算曠工

廣西有女子到泰國接受變性手術，公司以未能提供國內三甲醫院證明為由，不批病假，最後更以曠工為由，將對方解僱。法院認為公司屬不合理解僱，要賠償原告近1.7萬元（人民幣，下同）。

國內資源有限赴泰就醫合理

據《大河報》報道，南寧員工蕭磊（化名），患有「性別煩躁」（又叫「易性症」），早前到泰國接受性別重置手術，把子宮等器官切除。

蕭磊手術前已多次向公司請假，公司均以蕭磊未能提供國內三甲醫院證明、不符病假制度為由拒絕批出。

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蕭磊在泰國完成手術後，在康復期間，公司多次要求蕭磊復工，最後以曠工為由把其解僱。

蕭磊認為解僱不合理，告上法院追討損失。近日法院一審判決，公司須支付病假工資335.63元，及違法解除賠償金16449元，駁回公司全部訴訟請求。

法院判決指，「性別煩躁」已獲國家衛生健康委員會明確列為精神類疾病，性別重設手術是合理治療，因國內醫療資源有限，赴泰就醫是正當選擇，肖磊缺勤是因病而非無故曠工。