周星馳《功夫女足》內地票房破11億 韓國輿論指控片中反派影射並醜化韓國女足

「星爺」周星馳執導及編劇的喜劇大作《功夫女足》自本月11日內地公映以來勢如破竹，據貓眼專業版數據，截至今日（18日）上午，該片累計票房已強勢突破11億元人民幣，預測總票房將超越30億元。然而在票房大賣之際，電影卻在韓國引發軒然大波。韓國傳媒及學者紛紛指控，片中過度醜化及影射韓國相關形象，引發韓國網民集體抗議，不過就被內地網民反駁「太玻璃心」。

學者發文怒斥「藉體育侮辱韓國」

綜合韓國媒體OSEN報道，韓國誠信女子大學教授徐坰德在社交媒體發文，批評《功夫女足》中名為「梨花女子足球隊」的海外反派設定極易令人聯想到「梨花女子大學」。他指出，片中該隊為贏波不擇手段，頻頻使用惡意絆倒對手再假裝受傷等卑劣陰招，且隊員比起球技更專注於美瞳與化妝，甚至夾雜蹩腳的韓語對白。徐教授怒斥，即使電影允許藝術虛構，但此舉明顯是藉體育題材侮辱韓國體育界，要求影片於8月登陸海外院線前必須進行修正。

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中國網民反駁「太玻璃心」

面對韓方的強烈反彈，內地網民的反應則相當一致，直指韓國網民「太敏感、太玻璃心」。有輿論分析指出，周星馳的電影風格向來是全員「瘋癲」，《少林足球》的「魔鬼隊」靠藥物作弊，《功夫》的「斧頭幫」亦是無惡不作，反派形象純粹是為了放大主角的成長弧光，屬於漫畫式的誇張表現，而非針對任何特定群體。

《功夫女足》目前已躋身2026年度內地票房榜前五。雖然戲外的中韓外交及網絡爭議持續升溫，但無礙這部承載着無厘頭與熱血情懷的星爺大作在今個暑期檔繼續橫掃票房。