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共享單車︱三大平台齊加價最低消費1小時 短途民眾怨：騎不起了

即時中國
更新時間：17:40 2026-07-18 HKT
發佈時間：17:40 2026-07-18 HKT

內地許多民眾在距目的地「最後1公里」也會選擇租用共享單車來代步，貪其價廉靈活。美團、青橘、哈囉三大共享單車平台齊齊加價，由¥1.5元/30分鐘普遍調整為¥1.88元至¥1.99元/60分鐘，變相令大部份只租用30分鐘以內的消費者，被大副加價，引起部份消費者不滿。

短途出行平均加價約3成

美團、青橘、哈囉等三大共享單車平台，不約而共在近期宣布，會在北京等城市同步加價，起步價加至¥1.88-1.99元。

由於加價之外，三大平台又將起步時長，由過去的30分鐘，延長至60分鐘，換言之消費者遭到變相加價，因為選用共享單車的，主要使用時間也在30分鐘內。

據中國新聞網引述中國自行車協會2025年資料，全國居民單自行車（單車）單次平均騎行時長約15-20分鐘，絕大多數使用者根本用不完60分鐘的基礎時長，起步時長要60分鐘，令單次出行成本由過去¥1.5元漲至近2元。

網民紛紛抱怨，「叫短途通勤的人怎麼辦」、「快坐不起了」、「還不如坐公車」、「當初拚命燒錢內卷，目的就是為了今天啊」。

有業內人士透露，這次漲價目的是推動使用者購買年卡、季卡等套餐，以長期留客。

對此，有網民指，如辦季卡等，平均每次出行的車費確實可以與加價前相若，卻要犧牲跨平台選擇的靈活性。

 

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