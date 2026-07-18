安徽71歲白頭婆跳河救人後隱身 警拍片發帖尋回表揚︱有片

安徽淮北濉溪縣警方，14日發布影片，呼籲民眾協助尋找1名白髮蒼蒼的老婆婆。如此大張旗鼓尋人，是因為這名老婆婆日前翻過圍欄跳入河救人後，不留下個人資料便瀟灑離去，要警方借助民眾力量，才能找回這名見義勇為的老人家表揚。

胞兄刷短片始知妹妹事蹟

濉溪警方消息，事發於13日傍晚的沱河路新濉河大橋旁，有一名男子突然落水。多名市民正在河邊散步，聽到落水男呼救後，有一名滿頭白髮的女人，拿起岸邊救生圈，便攀過大橋護欄跳入河中救人。

由於時值汛期，落水者困在水深三四米的河心，「白髮阿婆」奮力游到男子身邊，再全力拖拽對方回岸邊淺水區，在其他民眾協助下，平安將二人拉回岸上，整個過程約半小時。

「白頭阿婆」確認落水男子無大礙後，簡單整理一下自己的衣服，便默默離開，沒有留名。

民警趕到後，為找回這名見義勇為的女長者，調閱閉路電視、訪問現場周邊民眾，之後拍成短片放上社交平台，呼籲協助尋人。

最後，「白頭阿婆」的兄長在手機刷到相關短片，認出大愛救人的是自己妹妹，於是通知警方。

救人不留名的「白頭阿婆」，是71歲的劉德芳，是濉溪人，平日就是個「熱心腸」，鄰里有難處時，她總會主動幫忙，直到警方通過線索找到她時，家人才知道她跳水救人的經歷。

劉德芳指救人只是件普通小事，沒有告訴家人，「人命關天，換誰都會伸把手。」

劉德芳的女兒表示，為母親救人驕傲外，也感到後怕，雖然母親的身體一直很好，也會游泳，但畢竟已年過七十，救人時如有閃失，後果不堪設想。