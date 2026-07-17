廣西洪災︱260萬人受災直接經濟損失逾¥220億 官方：聚焦災民安置與重建

颱風「美莎克」7月上旬引發廣西歷史罕見的持續性強降雨，造成嚴重洪澇災害。廣西應急管理廳副廳長周運逵昨（16）日表示，截至目前統計，全區14個市78個縣（市、區）受災，受災人口超過260萬人，直接經濟損失高達221.8億元人民幣。官方目前已將工作重心轉向受災民眾安置與基礎設施恢復。

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極端暴雨超出水庫設防極限

其間，南寧橫州市六藍水庫發生漫堤潰口特大險情。水利電力專家謝海林指出，主要原因在於颱風與西南季風共同影響，在上游形成極端暴雨，導致入庫洪水快速超出大壩設防極限。

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「美莎克」在廣西停留長達26小時，比以往廣西台風平均停留時間(15.6小時)多了10.4小時，全區累計降雨量超400億立方米（相當於10個太湖的水量），更有153個站點降雨量打破歷史極值。

暴雨導致庫區水位一夜暴漲9米多，大壩潰口前一小時水位更飆升2.13米，最終導致水流漫過大壩壩頂。目前工程質量情況仍在調查核實中。

農作物受災面積達126.7萬公頃

根據官方統計，截至16日，當地已緊急避險轉移26.6萬餘人；農作物受災面積達126.7萬公頃，死亡牲畜逾90萬頭，另有大量房屋倒塌或受損。

水文專家黃建波表示，目前廣西主要江河水位已降至警戒線以下，水情總體平穩。不過，預測今年後期還將有3至4個颱風影響廣西，且強度偏強。鑑於先前受災較重的南寧、貴港等地仍可能出現較強降雨，加上江河底水普遍偏高，後續防汛形勢依然嚴峻複雜。