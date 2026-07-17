中國官媒AI影片將菲人描繪成猴子 惹馬尼拉不滿

中國與菲律賓因南海主權爭議導致雙邊關係持續陷入僵局。近日，內地官媒《中國日報》（China Daily）發佈一段由人工智能（AI）生成的影片，片中將菲律賓描繪為一隻猴子。此舉隨即引發馬尼拉當局的強烈不滿與抗議，並正式要求將該影片下架。

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據悉，該段為時約一分鐘的影片於上週五（10日）上載至《中國日報》英文版的X（前稱Twitter）官方賬號。影片畫面顯示，一隻身穿菲律賓傳統服飾的猴子，在代表美國與日本的兩隻手臂指揮下進行演唱。起初，猴子唱出：「我們主張繞過中國推進所謂海域劃界談判。」隨後，背景傳來嚴厲的斥責聲：「唱反了！蠢猴子，我們給你的不是這份歌詞！」

緊接著，猴子從口袋掏出一張印有英文「南海仲裁案裁決」字樣的紙張。隨後，代表美日的手臂將猴子拋入海中，猴子繼而遭到船隻發射水炮轟擊。

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《中國日報》在影片配文中寫道：「某些菲律賓政客唱得越高調，就越背離事實真相……這場『菲律賓政客卡拉OK秀』將鬧劇暴露無遺：他們攀附外部勢力，在南海挑事生非，正將自己的國家淪為他人地緣政治博弈的棋子。」

《路透社》報道，針對有關影片，菲律賓外交部於週四（16日）晚間發表官方聲明，強調「堅決抵制」將菲律賓人貶低為猴子的行徑，並重申此舉「極具冒犯性、令人痛苦且絕對不可接受」。同日，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）亦發表聲明，嚴厲讉責該影片為「卑鄙的政治宣傳」。