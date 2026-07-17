AI「變現」 ︱國產預製變電站狂銷全球 半年內快速砌積木式組建

全球人工智能（AI）產業與數據中心帶動電力需求激增，令中國「預製變電站」出海爆單。今年上半年，山東省變電站、變壓器產品出口額突破70億元（人民幣，下同）。傳統變電站土建工程量大，施工周期長達一年半至兩年，而預製變電站可將交付時長壓縮至半年以內，移動設備整艙運輸至海外現場後，僅需「搭積木」式拼裝接線便能投運。

央視財經報道，阿曼一座400千伏預製艙變電站成功送電。這座變電站分為4座功能獨立、系統協同的集成預製艙，整體由24個標準化功能模塊拼裝組成，全部均在中國完成設計、生產、組裝與系統聯調。

主銷歐盟中東非洲韓國

據山東青島特銳德電氣股份有限公司副總裁姬廣輝表示，阿曼項目是出口的電壓等級最高、系統集成方案最全的一個預製艙式變電站。傳統土建式變電站建設周期要一年半到兩年，而這個項目用了不到6個月就走完從接單到送電全流程。

預製變電站指將高/低壓開關櫃、變壓器等核心電力設備，預先在工廠內安裝到可移動、密封、防潮、防鏽的專用艙體內，運至現場後像「搭積木」般進行拼接與系統連接即可投用，顛覆了傳統變電站的建設模式，特別適合城市電網擴容、應急供電和偏遠地區電力建設等場景。

去年7月，該企業為沙特國家電網製造了15套132kV移動式變電站，為該國應對夏季用電高峰提供了有力保障。

企業方透露，今年上半年海外交付項目同比增長30%，市場火爆有雙重原因，其一是數據中心、算力中心的建設，對變壓器等電力設備和預製艙變電站的需求大幅增加；其二是企業主動構建區域標準並推動國際互認，擴大了競爭優勢。

據悉，今年上半年，山東省電工器材出口貨值267.3億元，同比增長9.3%，其中，變電站和變壓器產品出口貨值超過70億元。這類電力產品主要銷往歐盟、中東、非洲、韓國等國家和地區，對歐盟、非洲出口增速尤為突出。

中亞市場拓展同步提速。據《烏魯木齊晚報》報道，新疆廣亨電氣科技有限公司生產的12套電力預製艙今年1月運往哈薩克，用於支持當地新開發區域的電網擴容項目。

當前AI產業爆發式增長，以前所未有的速度推升全球電力需求。據國際能源署及諮詢機構Gartner數據，2026年全球數據中心用電量將飆升至565億度，比去年大增26%；2030年全球數據中心用電量將相當於日本全年用電量。這意味着，各國對高質穩定、快落地的電力設施需求持續增加，也為國產預製變電站出海提供了廣闊市場空間。

《星島》中國組