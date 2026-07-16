Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台灣陽明交大教授30刀斬殺連襟 警開4槍制服動機疑涉爭產︱有片

即時中國
更新時間：12:12 2026-07-16 HKT
發佈時間：12:12 2026-07-16 HKT

台灣知名大學陽明交通大學一名教授，日前持Rambo刀，闖入一間音樂教室，狂斬連襟店主逾30刀見骨致命。警方趕到後開4槍擊中疑兇腿部制服對方。案件疑與爭產有關。

Rambo刀狂斬5分鐘

綜合台灣媒體，案件發生於14日下午，任教陽明交大電機學院教授的疑兇林某某，持Rambo刀到新竹三民路一間樂器行，與紀姓連襟交談約15秒後，便從帆布袋中拿出準備好的Rambo刀，瘋狂攻擊紀男。

警方指，紀男遭林某某施襲達5分鐘，即使已經倒地，疑兇仍對紀男補刀及踹踢。

現場影片可見，大批警員持槍趕抵後，疑兇一度舉刀與警對峙，警方最後連開4槍，擊中林某某腿部，痛得他倒下及不斷大叫，最終被制服拘捕。

疑不滿外父產權分配起殺機

48歲紀男最終身中逾30刀，部份深可見骨，送院搶救無效身亡；疑兇則左右腿各中1槍致骨折。檢警將持續釐清林男的犯案動機、案發經過及相關背景，全案依殺人罪嫌偵辦中。

台媒指，疑兇是美籍人士，在美取得碩士、博士後回台任教，曾獲「院優良教學獎」。

據中天新聞指，林某某妻子被警方偵訊時表示，案發現場的音樂教室是父親所有，後過戶給妹妹，即死者的妻子。林妻承認，3年前與妹妹就音樂教室的產權鬧翻，此後二家再無來往。

林某某疑因對家產分配長年懷恨在心，案發當日是死者紀男正式轉為工商營業登記負責人。林妻指，沒想到丈夫竟做出如此極端行徑。

 

最Hit
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
申訴熱話
5小時前
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙。路透社
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙
足球世界
7小時前
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評。
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評
足球世界
3小時前
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
影視圈
17小時前
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
生活百科
17小時前
天文台早上9時25分改發黃色暴雨警告信號。黎志偉攝
放Lunch注意！天文台料未有一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響
社會
50分鐘前
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
影視圈
2026-07-15 10:00 HKT
窮爸爸唔識英文卻傾盡飯錢買神機 女教師曬30年舊物淚憶無聲父愛：「佢畀咗個女打開世界嘅鎖匙！」｜Juicy叮
窮爸爸唔識英文卻傾盡飯錢買神機 女教師曬30年舊物淚憶無聲父愛：「佢畀咗個女打開世界嘅鎖匙！」｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
影視圈
3小時前
鍾景輝追思會丨臨終前細節首曝光 陳國邦懷緬恩師喊到無法言語 蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣
03:47
鍾景輝追思會丨臨終前細節首曝光 陳國邦懷緬恩師喊到無法言語 蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣
影視圈
17小時前