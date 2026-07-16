台灣陽明交大教授30刀斬殺連襟 警開4槍制服動機疑涉爭產︱有片

台灣知名大學陽明交通大學一名教授，日前持Rambo刀，闖入一間音樂教室，狂斬連襟店主逾30刀見骨致命。警方趕到後開4槍擊中疑兇腿部制服對方。案件疑與爭產有關。

Rambo刀狂斬5分鐘

綜合台灣媒體，案件發生於14日下午，任教陽明交大電機學院教授的疑兇林某某，持Rambo刀到新竹三民路一間樂器行，與紀姓連襟交談約15秒後，便從帆布袋中拿出準備好的Rambo刀，瘋狂攻擊紀男。

警方指，紀男遭林某某施襲達5分鐘，即使已經倒地，疑兇仍對紀男補刀及踹踢。

現場影片可見，大批警員持槍趕抵後，疑兇一度舉刀與警對峙，警方最後連開4槍，擊中林某某腿部，痛得他倒下及不斷大叫，最終被制服拘捕。

疑不滿外父產權分配起殺機

48歲紀男最終身中逾30刀，部份深可見骨，送院搶救無效身亡；疑兇則左右腿各中1槍致骨折。檢警將持續釐清林男的犯案動機、案發經過及相關背景，全案依殺人罪嫌偵辦中。

台媒指，疑兇是美籍人士，在美取得碩士、博士後回台任教，曾獲「院優良教學獎」。

據中天新聞指，林某某妻子被警方偵訊時表示，案發現場的音樂教室是父親所有，後過戶給妹妹，即死者的妻子。林妻承認，3年前與妹妹就音樂教室的產權鬧翻，此後二家再無來往。

林某某疑因對家產分配長年懷恨在心，案發當日是死者紀男正式轉為工商營業登記負責人。林妻指，沒想到丈夫竟做出如此極端行徑。