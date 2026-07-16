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習近平周五出席AI大會 上海禁飛無人機

即時中國
更新時間：09:00 2026-07-16 HKT
發佈時間：09:00 2026-07-16 HKT

2026世界人工智能大會本周五（17日）至下周一（20日）在上海舉行，國家主席習近平將首次出席大會開幕式並發表主旨講話。為加強安全管控，上海市全域昨日至下周一期間禁飛無人機。

本屆大會展覽總面積首次突破10萬平方米，1100餘間企業參展，3000餘項展品亮相，包括全國產十萬卡AI超集群曙光8000、機械人智慧藥房、人形機械人遠征A3 Ultra等。

上海市寶山區微信公眾號昨通告稱，為加強大會期間上海地區低空空域安全管控，上海市劃定無人駕駛航空器臨時管制空域。臨時管制空域時間為7月15日0時至7月20日24時，管制範圍涵蓋上海市行政區全域。

根據通告，管控期間，未經空中交通管理機構批准，任何單位或個人不得在臨時管制空域內開展無人駕駛航空器飛行活動。

習近平昨日已到上海，在上海市委書記陳吉寧和市長龔正陪同下，考察調研黃浦老居民區。他強調，黨中央高度重視城市工作，明確提出要建設創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市，改造城市老舊小區是重要一環。他表示，需不斷提升小區物業管理和便民服務水平，努力讓居民群眾滿意。中央辦公廳主任蔡奇陪同考察。

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