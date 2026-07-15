世界盃2026︱武漢男¥8000投注賽事遇騙 80張彩票全屬山寨打印

2026年美加墨世界杯正如火如荼地進行。礙於法律禁止，內地民眾無法投注賽事，但卻可購買體育彩票，作為另類「投注」。內地傳媒報道，有湖北男子早前用8000元（人民幣‧下同）購買體育彩票，發現買來的80張彩票全部偽造。

內地紅星新聞報道，7月初，武漢的劉先生在網上看到體育彩票投注廣告，留言咨詢購彩攻略後，很快就收到回覆。由於覺得對方分析十分專業，劉先生隨即轉賬8000元，委托對方購買80張彩票，期望可以贏大錢。

疑犯偽造彩票，然後拍照給事主。紅星新聞

疑犯偽造彩票，然後拍照給事主。紅星新聞

疑犯偽造彩票，然後拍照給事主。紅星新聞

疑犯偽造彩票，然後拍照給事主。紅星新聞

轉賬後，對方發來一疊彩票的實拍照片。雖然相片僅看到放在頂端的一張彩票，其餘都無法看清，但見票面清晰標註總投注金額，劉先生便沒深究。

相片只看到首張彩票

上周三（8日），劉先生投注未能命中，8000元血本無歸，但他細看當日的彩票照片，覺得照片裡的彩票與正常的彩票不同，隨要求對方逐張拍照，但對方卻以「結果已定」「在外不便」等原因拒絕。



劉先生意識被騙，決定報警。警方立案調查，發現照片裡的彩票下方門店資料被刻意裁切。劉先生幾經波折才成功向賣家索取門店資料。警方上門追查，確定彩票並非該門店售出，疑似偽造。警方後來鎖定收款方為李某，發現其近期大批購入體育彩票用品。

涉案人曾在彩票站工作

經查，李某曾於正規彩票店工作，深諳行業門道。今年2月離職後，李某開始製售假彩票。然後在各評論區中聯絡有興趣買彩票的人。隨後，偽裝成彩票店主，推送賽事分析和購彩攻略，誘導投注低中獎率的彩票。若買家中獎，則正常兌付獎金；若未中，就截留投注資金。



針對投注較大或者賠率較高的訂單，就會去正規彩票店代購彩票，減少賠付風險。目前，涉案李某等3人已被刑事拘留，涉案金額近90萬。案件正在進一步調查中。