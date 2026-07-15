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賈平凹女兒︱西北大學指賈淺淺論文抄襲 決定撤銷學位及教席

即時中國
更新時間：10:54 2026-07-15 HKT
發佈時間：10:54 2026-07-15 HKT

內地近期接連出現學術打假及「學霸」被除名事件。位於西安的西北大學今日（7月15日）發佈通報，針對該校教師、中國作家協會副主席賈平凹的女兒賈淺淺作出處分。校方認定賈淺淺存在論文抄襲問題，決定撤銷其碩士學位，並撤銷其教師資格。

西北大學7月15日發公告，認為賈淺淺學術不端。
西北大學7月15日發公告，認為賈淺淺學術不端。

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西北大學表示，針對網上反映其校教師賈淺淺涉嫌論文抄襲等問題，校方表示高度重視，已經與相關單位成立工作專班及調查組展開全面深入調查。

期間，調查組亦透過調閱資料核查、委託專業機構鑑定、組織省內外專家評議，並聽取了當事人陳述。

經查證，賈淺淺以第一作者身份公開發表的16篇學術論文中，有9篇與他人已發表作品存在多處段落及語句重複且未註明來源（其中1篇屬於重複發表），6篇存在個別文字重複或引用標註不規範，僅有1篇未發現規範問題。經西北大學學術委員會審議，認定其抄襲行為及學術不端屬實。此外，其碩士學位論文的主要觀點、論據及結論，亦與他人已出版和發表的著作及論文重複。經陝西師範大學學術委員會審議，同樣認定存在抄襲，並已依法撤銷其碩士學位。

處分結果方面，西北大學依據高校學術不端處理辦法、職稱評審及事業單位工作人員處分等相關法規，決定撤銷賈某某的副教授職稱及教師崗位任職資格。校方目前已同意其辭職申請並解除聘用關係，同時按程序撤銷其教師資格。有關單位亦正依規依紀，對其他涉案責任人進行處理。

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賈淺淺的詩歌《雪天》曾引發網民爭議。其中有3句寫到：「我們一起去尿尿，你尿了一條線，我尿了一個坑」；以及在《朗朗》中寫下：「晴晴喊，妹妹在我床上拉屎呢！等我們跑去，朗朗已經鎮定自若地手捏一塊屎，從床上下來了，那樣子像一個歸來的王」。

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