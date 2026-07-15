中朝關係升溫 王滬寧今日率團訪平壤3日
更新時間：08:20 2026-07-15 HKT
發佈時間：08:20 2026-07-15 HKT
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北韓內閣總理朴泰成剛結束訪華行程，全國政協主席王滬寧今日（7月15日）起一連三日率團訪問平壤，兩國關係持續升溫。
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去年以來兩國高層互動升溫
新華社消息，中共中央對外聯絡部發言人昨日宣布，應北韓政府邀請，中共政治局常委、全國政協主席王滬寧將率中國黨政代表團於15日至17日對北韓進行正式友好訪問。
北韓總理朴泰成本月10日抵達北京，展開3天訪問，期間與國家主席習近平和國務院總理李強會面，並出席《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年紀念活動。朴泰成說，北韓領導人金正恩要求將朝中關係發展為最強有力的戰略關係。
自去年以來，兩國高層互動明顯升溫。金正恩去年9月訪華出席抗戰活動並與習近平會談，隔月李強率團訪問平壤。
習近平上月時隔7年再次訪朝，與金正恩就新時期中朝關係進行頂層設計，提出擴大經貿、農業、科技、醫療、口岸交通及人員往來等領域合作。上周六（11日），習近平和金正恩就《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年互致賀電。
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