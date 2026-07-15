Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中朝關係升溫 王滬寧今日率團訪平壤3日

即時中國
更新時間：08:20 2026-07-15 HKT
發佈時間：08:20 2026-07-15 HKT

北韓內閣總理朴泰成剛結束訪華行程，全國政協主席王滬寧今日（7月15日）起一連三日率團訪問平壤，兩國關係持續升溫。

相關新聞：習近平會見北韓內閣總理朴泰成

去年以來兩國高層互動升溫

新華社消息，中共中央對外聯絡部發言人昨日宣布，應北韓政府邀請，中共政治局常委、全國政協主席王滬寧將率中國黨政代表團於15日至17日對北韓進行正式友好訪問。

北韓總理朴泰成本月10日抵達北京，展開3天訪問，期間與國家主席習近平和國務院總理李強會面，並出席《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年紀念活動。朴泰成說，北韓領導人金正恩要求將朝中關係發展為最強有力的戰略關係。

自去年以來，兩國高層互動明顯升溫。金正恩去年9月訪華出席抗戰活動並與習近平會談，隔月李強率團訪問平壤。

習近平上月時隔7年再次訪朝，與金正恩就新時期中朝關係進行頂層設計，提出擴大經貿、農業、科技、醫療、口岸交通及人員往來等領域合作。上周六（11日），習近平和金正恩就《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年互致賀電。

最Hit
DSE放榜2026狀元名單．持續更新
DSE放榜2026狀元名單．持續更新︱香港華仁書院狀元患先天眼疾 視力餘不足一成無礙取佳績
社會
1小時前
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽。路透社、美聯社
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽
足球世界
4小時前
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
投資理財
3小時前
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
醫生教室
17小時前
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
路透社
世界盃2026｜十六強出局後僅一球員乘專機返國 巴西總統盧拉批國家隊「丟架」
即時國際
8小時前
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
01:24
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
影視圈
17小時前
施南生離世丨8年前座談會認早已立遺囑 看透生死交帶不用搶救：最重要是死得快
施南生離世丨8年前座談會認早已立遺囑 看透生死交帶不用搶救：最重要是死得快
影視圈
17小時前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
2026-07-14 06:00 HKT
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
18小時前