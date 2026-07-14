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殲-15T掛4枚反艦飛彈彈射起飛 美媒：福建艦突破滿載限制

即時中國
更新時間：21:30 2026-07-14 HKT
發佈時間：21:30 2026-07-14 HKT

中國航母戰力迎來歷史性突破！美國軍事媒體《戰區》（The War Zone）近日報道，一張最新曝光的照片顯示，中國海軍新型「殲-15T」艦載戰鬥機，首次被拍到同時掛載高達4枚重型反艦導彈，並從配備電磁彈射系統的「福建艦」航空母艦上成功彈射起飛。軍事分析家指出，這張具有里程碑意義的照片，象徵著中國航母正徹底克服過去「無法滿載武器起飛」的致命限制，其海上飽和攻擊與「滿油滿彈」遠洋打擊能力已獲得跨越式提升。

4枚導彈重近3噸火力翻倍 

公開資料顯示，照片中的殲-15T兩翼下共掛載了4枚「鷹擊-83K」反艦導彈，以及2枚「霹靂-10」近距離空對空導彈。每枚鷹擊-83K重達726公斤，光是反艦導彈的總重量已接近2.9公噸。

殲-15T。 中國軍號
殲-15T。 中國軍號

在以往遼寧艦和山東艦的滑躍起飛甲板限制下，戰機起飛完全依靠自身推力，若要攜帶足夠燃油，就必須犧牲武器掛載量，反之亦然。而福建艦採用的先進電磁彈射系統（EMALS），能在短短數秒內給予戰機強大推力，成功克服了載重上限，令單機的反艦火力直接翻倍。

值得注意的是，照片中的殲-15T已換裝中國自製的「渦扇-10H」（太行）引擎（發動機），逐步取代俄製引擎，顯示中國航空動力系統已實現完全自主化。

軍事觀察人士分析，電磁彈射不僅大幅增加了殲-15T的武器攜帶量，更兼顧了航程與滯空時間，作戰半徑可達1,500公里。若一個艦載機中隊同時出擊，能一次投射數十枚反艦導彈實施飽和攻擊，帶來巨大火力。

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