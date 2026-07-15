雲南遊︱古城民宿「內卷」低至¥50一晚 老闆百萬投資寧60萬蝕讓

內地一度熱播的劉亦菲主演的電視劇《去有風的地方》，令取景地雲南大理的旅遊業曾急速升溫，民宿一房難求。如今，大理古城人氣減退，甚至有民宿推出50元（人民幣）一晚救亡，但業內的入住率仍然追不回高峰期的80%，有業者指今年能有50%入住率已很好。

業者：百人查詢只2人訂房

中國新聞周刊、新浪民旅指南等，大理旅遊早幾年，一到暑假網紅民宿便「爆房」，即使房價較淡季貴兩、三倍仍預訂一空。但今年，這些網紅民宿，卻只敢把房價最多加一倍，甚至有部份價錢與淡季時差不多。

報道指，大理民宿一般都會有80%以上的入住率，民宿平日售價200多元/晚，暑假原本漲至500多元，但今年因生意不佳，入住率不足五成。有民宿老闆透露，每日的社交媒體諮詢量約100人，最終成交僅1到2單。

民宿為了生存，選擇了減價內捲，大理古城部分民宿推出不帶空調、含早餐的大床房，最低售價僅50元一晚。

推不帶冷氣方案

有酒旅從業者表示，此類房源多位於古城核心區外，房間面積小、設施簡陋，缺乏乾濕分離衛浴等。

《中國新聞周刊》報道指，大理民宿行業在2021年到2025年間急速發展，民宿數量增長約2.5倍，同期遊客增幅僅為40%左右，供給增長速度幾乎是遊客增長的近四倍。截至2025年底，大理全州正常經營民宿7007家，房間6.83萬間，床位10.32萬張。

由於超過95%民宿的風格也很類同，沒有特點，容易令旅客審美疲勞。種種原因令大理旅客下滑，有民宿老闆表示，投資近200萬元經營民宿，最後僅以80萬出售。另外有90後創業者，投入100多萬元，苦撐兩年後，只能以60多萬元轉手。

新浪文旅指南認爲，大理民宿價格戰將長期化，直到行業出清完成。