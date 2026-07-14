三蹦子｜國產電動三輪車佛得角走紅 買家要求保留「請注意倒車」提示

佛得角（Cape Verde）隨著2026世界盃爆紅後，一則「國產『三蹦子』佛得角熱賣」的網帖再度引發關注。俗稱「三蹦子」的國產電動三輪車近期在非洲島國佛得角掀起熱潮。據內地《上游新聞》14日報道，這款價格親民又耐用的三輪車已成為當地重要的民間交通工具。

球星家鄉成主力載客工具

報道引述佛得角華僑劉宇近日發布視頻稱，中國生產的三輪車是佛得角重要的民間交通工具，在佛得角球星禾仙夏（Vozinha）老家聖維森特島上，這種車還排隊搭載遊客。



最有趣的是，許多外國客戶在定製車輛時，還特別叮囑廠家必須保留「請注意倒車」這一充滿中國本土特色的普通話語音提示，成為當地街頭的獨特風景。

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徐州車企年銷佛得角逾200台

報道又指，在佛得角溫州籍商人林杰及當地華僑證實下，佛得角街頭隨處可見車身印有「蘇昂」字樣的中國產電動三輪車。

該款三輪車的生產商為江蘇徐州的美自達機車有限公司。企業負責人于先生接受專訪時表示，品牌多年前已開啟佛得角業務，每年約發運4至5個貨櫃，折合年出口量穩定在200台以上，且銷量正在逐年增長。于先生透露，銷往佛得角的均為純電動車型，出口價格帶來的利潤「比國內稍微多一點」。

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高性價比精準對接全球需求

于先生補充指，國產三輪車能成功風靡全球近20個國家（包括已通過歐盟認證的歐洲市場），核心關鍵在於其超強的實用性與性價比。報道稱這非偶然的流量追捧，而是中國製造車輛精準對接全球基層民生需求的寫照。

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中國電單車（摩托車）商會的數據亦佐證了這一趨勢，2025年1至12月，中國三輪摩托車產銷規模雙雙突破279萬輛，同比增長接近一成，足見「三蹦子」的全球出海版圖仍在持續擴張。

