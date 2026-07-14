LV告國家知識產權局 消息：商標行政糾紛案

內地界面新聞報道，人民法院公告網顯示，北京知識產權法院將於周四（16日）審理一宗涉及路易威登（LV，Louis Vuitton）的商標行政糾紛案。



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該案原告為路易威登馬利蒂（Louis Vuitton Malletier），被告為國家知識產權局，黃民耀作為第三人參加訴訟。路易威登馬利蒂也是此前起訴茉莉奶白商標侵權案的原告。

公告暫未披露涉案商標及具體爭議內容。案件定於16日早上9時30分在北京知識產權法院開庭審理。



較早前，江蘇省蘇州市中級人民法院已就法國奢侈品牌路易威登馬利蒂（Louis Vuitton Malletier，簡稱「LV」）控告內地茶飲品牌「茉莉奶白」商標侵權一案，作出一審判決。茉莉奶白主體被指要向LV賠償經濟損失1000萬元（人民幣，下同），以及支付維權合理開支30萬元，兩項合共1030萬元。事後負責人向外表明會上訴。