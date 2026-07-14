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中共中央政治局委員馬興瑞遭雙開　被指大搞家族腐敗 權色交易

即時中國
更新時間：11:07 2026-07-14 HKT
發佈時間：11:07 2026-07-14 HKT

新華社報道，經中共中央批准，中央紀委國家監委對馬興瑞嚴重違紀違法問題立案審查調查。6月30日，中共中央政治局會議審議並通過中共中央紀律檢查委員會《關於馬興瑞問題審查結果和處理意見的報告》。

相關新聞：中共中央政治局委員馬興瑞 涉嫌嚴重違紀違法受查

嚴重違反政治紀律和規矩

通報指出，經查，馬興瑞喪失理想信念和政治立場，背棄黨的宗旨和初心使命，嚴重違反政治紀律和政治規矩，履行全面從嚴治黨主體責任不力，對身邊工作人員嚴重違紀違法和涉嫌犯罪問題縱容失察失管，造成不良影響；嚴重違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，本人及親友違規為他人安排工作；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品、禮金，幫助親屬低價購房，搞權色、錢色交易，縱容放任親屬利用其職務影響謀取巨額利益，大搞家族腐敗；將公權力異化為謀取個人私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，本人或夥同親屬、特定關系人非法收受巨額財物。

馬興瑞完全背離黨性原則，嚴重違背黨中央對高級幹部提出的政治要求，其行為嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質極其嚴重，影響極其惡劣。依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予馬興瑞開除黨籍處分，由國家監委給予其開除公職處分，終止其黨的二十大代表資格，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

曾任廣東省長

66歲的馬興瑞，山東人，長期深耕軍工及航天系統，曾任中國航天科技集團公司總經理丶國家工業和信息化部副部長、國家航天局局長、國家原子能機構主任、國防科技工業局局長等職，曾參與領導多個知名航天項目，包括擔任「神舟七號」載人飛船副總指揮、中國新一代運載火箭工程總指揮、探月工程總指揮等。

2013年11月，馬興瑞調赴廣東，歷任中共廣東省委副書記、政法委書記、深圳市委書記及廣東省省長等職。

2021年12月，馬興瑞升任新疆維吾爾自治區黨委書記，並於2022年10月中共20大晉升為中央政治局委員。

去年7月，馬興瑞突然卸任新疆書記，官方當時通報他「另有任用」，但一直沒公布新職務，去年11月底起缺席多場活動。今年4月，官方正式通報馬興瑞被查。

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