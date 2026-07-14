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功夫女足｜網民狠批缺乏新意消費情懷 官媒力撐：以功夫破局以初心致勝

即時中國
更新時間：00:04 2026-07-14 HKT
發佈時間：00:04 2026-07-14 HKT

從25年前的《少林足球》到如今的《功夫女足》，周星馳再次將「功夫加足球」的經典公式搬上大銀幕，並將鏡頭聚焦於綠茵場上的熱血女孩，試圖喚醒那份未曾改變的無厘頭精神底色。不過，這部新作並未能全盤複製當年的神話，開播後市場口碑兩極分化，陷入毀譽參半的輿論風暴中。

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「迎合市場 失去港味」

該片上映後引來不少網民批評。許多觀眾直指電影劇本薄弱、缺乏新意，簡直是《少林足球》的翻版，有「消費影迷情懷」之嫌；特效方面，CG電腦合成痕跡過於明顯，被狠批質感「彷彿停留在二十年前」，甚至帶有AI短劇的廉價感。

此外，有評論指出周星馳傳統的無厘頭風格已追不上時代，演員表演流於浮誇，導致笑點變成尷尬點。更有部份聲音就質疑選角，認為起用迪麗熱巴、張藝興等人氣明星雖是迎合市場，卻讓電影流失了原本純粹的港產片味道。

不過，官媒《央視網文娛》就持相反意見，直言《功夫女足》最鮮明的標籤，依然是原汁原味的周氏喜劇。影片將八卦掌、輕功等中國功夫融入足球競技，配合傳統民樂，在天馬行空的荒誕中，構建出節奏輕快、笑點密集的無厘頭喜劇邏輯，精準契合了觀眾解壓的需求。

劇情以娥眉隊征戰「至尊無敵盃」為主線，主角們並未一路開掛，而是在挫折中暴露矛盾、打破心結，最終讓團隊從隔閡走向包容。這份笑對萬難的態度，正是周星馳一貫的喜劇哲學。

而影片更深層的核心，是對「勝負」與「初心」的詮釋。主角雙雙從最初偏執於輸贏，到遭遇挫折後領悟李小龍「Be water, my friend」的功夫哲學——放下結果的裹挾，保持鬆弛、以柔克剛，重新找回「踢球就是為了踢球」的純粹熱愛。這份超越比賽的初心，成為她們最終制勝的關鍵，也向觀眾傳遞了面對生活時，那份始終不曾丟失的熱血與熱愛。

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