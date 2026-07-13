低俗婚鬧︱雲南伴娘遭兜頭敲蛋潑麵粉 警方：玩樂沒掌握好分寸｜有片

結婚本是人生喜慶大事，但「低俗婚鬧」卻常讓喜事淪為鬧劇。7月12日，網絡流傳一段拍攝於雲南昭通市昭陽區的婚禮迎親影片。影片中，兩名身穿白色禮服的伴娘遭到多名親友圍堵「婚鬧」，現場場面引發強烈爭議。

「當事人無惡意或故意傷害的意圖」

雲南近期現婚鬧，伴娘幾乎被欺凌。搜狐新聞&通天書生諸葛臥龍@微博

雲南近期現婚鬧，伴娘幾乎被欺凌。搜狐新聞&通天書生諸葛臥龍@微博

雲南近期現婚鬧，伴娘幾乎被欺凌。搜狐新聞&通天書生諸葛臥龍@微博

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影片畫面顯示，多名男子手持麵粉，反覆朝兩名伴娘的頭部和身上揚撒；期間更有人手拿生雞蛋，直接在伴娘頭頂磕碎，導致蛋液順著頭髮和禮服不斷流淌。同時，還有人向她們頭部噴射彩帶。兩名伴娘被人群包圍、無處躲避，只能伸手遮擋面部，全身沾滿蛋液與麵粉，顯得十分狼狽。

影片曝光後，隨即點燃網民怒火，紛紛留言嚴厲譴責。不少人直斥婚鬧者素質低下，「物以類聚，新郎平時肯定也不怎麼樣」、「平常絕對不是懂得尊重人的人，如果當地都這樣，那風氣真的差透了」；也有人為伴娘感到不值，表示「伴娘脾氣真好，敢這樣對我絕對直接賞耳光」、「簡直可以請仇人去當伴娘了」。此外，更有網民促請執法部門介入。

昭通市公安局昭陽分局太平派出所值班工作人員周一（13日）回應，認為這類行為多屬於當地部分人群在婚禮上「鬧熱鬧」的習俗，當事人主觀上並無惡意或故意傷害的意圖，只是在玩樂時未能掌握好分寸，導致場面較為嚴重。

警方後來補充，表示此事的後續處理將取決於兩名伴娘本人。如果她們認為自身的人身或人格權益受到侵害，可前往派出所報警登記，警方將根據當事人的訴求介入調解與處置。