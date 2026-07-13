山西挖眼案｜受害者小斌斌苦讀成學霸 撰文鼓勵彷徨者別怕黑

「黑夜給了我黑色的眼睛，我卻用它尋找光明。」曾轟動全國的「山西挖眼案」受害男孩郭斌，在今年殘疾人高考以721分高分（滿分800分）榮膺醫學類全國第一，引起海內外關注。他上周五（10日）在《人民日報》發文，談自己奮鬥經歷，感謝社會各界關心幫忙，並以已故詩人顧城的名句，勉勵「正在彷徨、頹喪的人」，別怕眼前的黑。

怕連開窗的勇氣都沒有

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2013年8月24日，只有6歲小斌斌在家門口玩耍時，被他人誘騙至野外殘忍挖去雙眼。父母找到時，他滿身血跡、氣息奄奄。經全力搶救，郭斌保住了性命，卻永遠失去光明。

意外奪走孩子對未來的想像

現年19歲的郭斌本月10日在《人民日報》評論版撰文，形容「那場意外奪走的不只是視力，更是一個孩子對未來的想像。」在最灰暗的日子裏，「我把自己裹成一個『繭』，拒絕任何陌生人靠近。」直至他來到武漢市盲童學校，班主任張老師那個溫暖和有力的擁抱，「教會我，黑暗並不可怕，怕的是連開窗的勇氣都沒有。」

他感謝社會無數愛心的接力與支撐：教育部門全程免除學雜費、書本費，每月發放生活補助；學校安置家人就業，爸爸做保安、媽媽當生活教師，姐姐也能在本地上學；還有許多愛心基金聯繫我，持續資助我的學習開銷……

就是因為這些支持，令郭斌不敢輕言放棄。他憶述剛學盲文時，無從下手，但日復一日地學習，後來不僅能熟讀盲文，還可以熟練書寫。到了中學，英語單詞量驟增，他便每天再多花2小時背誦鞏固；看不到數理化的圖示和推導，就在腦中重建空間關係和運算步驟；上解剖學課，就反覆觸摸模型，一點點記住人體結構組織……

「困難來了，只管接住它、消化它，所有苦澀終會變為成長的底氣。」郭斌最後勉勵「那些我認識或不認識的，正在彷徨、頹喪的人」，「別怕眼前的黑，只要心裏有光，咱們一定能走出屬於自己的光明大道。」