無價寶︱安徽男執屋發現數十年舊飯桌 竟為清代「貢元」功名牌匾

尋常百姓家隨時暗藏無價珍寶！內地一名男子近日整理家中雜物時，赫然發現一家人日常用膳、使用了數十年的厚實木飯桌，其真身竟是一塊擁有過百年歷史的清代科舉「貢元」功名牌匾。該男子表示，此乃祖輩流傳下來的珍貴文物，未來將聘請專家進行修復並妥善保存，作為家族傳承的歷史見證，絕不會考慮出售。

抹去塵埃驚現清代款識

綜合內地媒體報道，該名男子近日在整理祖輩（太爺爺）留下的遺物時，仔細端詳家中一張沿用數十年的木製飯桌。由於木板極為厚實堅固，長輩多年來一直將其當作普通餐桌使用及擺放雜物。未料男子抹去塵埃並仔細查看後，竟發現木板上隱約刻有「貢元」二字及清代款識。經考究，研判該木板為清代提督學政頒發予優秀生員的功名牌匾，距今已有上百年歷史。

挖出祖先光榮學霸身分

據歷史記載，「貢元」是中國古代科舉制度中對「貢生」的尊稱。清代地方學政會從優秀的秀才中，選拔頂尖人才推薦進入京師國子監深造，寓意將人才「貢獻」給朝廷。這些貢生無須經過鄉試及會試即可取得做官資格，日後可獲朝廷派任縣丞等地方官職。因此，獲官方頒發「貢元」牌匾不僅代表個人極高的學術成就，更是整個家族的無上榮耀，昔日通常會高懸於宗祠顯要位置。

決心修復不作轉賣

面對這份意外的「家族榮耀」，男子表示已決定尋求專業人士，僅針對牌匾表面的漆面及局部破損進行簡單修復，盡量保留其百年歷史原貌，不做過度翻新。他強調，這塊牌匾承載著家族厚重的歷史與科舉文化，意義非凡，絕對不會轉賣。此外，隨着內地新修訂的《文物保護法》實施，依法繼承的祖傳文物屬私人合法財產，男子的收藏舉動既符合國家法規，亦讓這件百年珍寶得以世代傳承。

