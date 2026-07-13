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2030年禁售燃油新車 海南省成全國首例

即時中國
更新時間：15:22 2026-07-13 HKT
發佈時間：15:22 2026-07-13 HKT

根據海南省政府發布的「十五五」（2026至2030年）相關規劃，海南省將平穩推進2030年全境禁售燃油新車。由於其他省區尚未制定禁售燃油新車的目標，這將使海南省成為中國首個不再出售燃油新車的省區。

海南省日前發布「『十五五』海南國家生態文明試驗區規劃（美麗海南建設『十五五』規劃）」，提出上述目標。規劃並提出，到2030年「十五五」規劃結束時，海南全省汽車當中的新能源汽車比重，將從2025年的23.75%提升至45%。

規劃還提到，到2030年，海南全省公共服務和社會營運車輛（例如公共巴士、出租車等）的新增或更換車輛（不含特殊用途車輛），以及私人用車新增或更換車輛，新能源汽車比重都將提升至100%，且車樁比（新能源汽車與充電樁的比例）將保持在2.5比1以下。

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