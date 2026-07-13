中國觀察：7．23誕首位中國籍菲爾茲獎得主？

美國時間本月23日，四年一度的國際數學家大會將在費城舉行，揭曉菲爾茲獎歸屬。今年，一個名字幾乎佔據了所有預測榜單的榜首——中國女數學家王虹。這位35歲廣西桂林姑娘，在桂林中學、北京大學畢業，能否成為首位中國籍菲爾茲獎得主，備受關注。

菲爾茲獎被譽為數學界的諾貝爾獎，僅授予40歲以下的青年數學家，評選標準嚴苛，兼顧成果的突破性與學術影響力。自1936年創立以來，長期由歐美學者主導，華人身影雖有出現，卻始終未有中國籍得主登頂。

1982年，丘成桐憑藉證明卡拉比猜想、廣義相對論正質量猜想等成果，成為首位華人菲爾茲獎得主。2006年，陶哲軒憑藉在調和分析、數論等多領域的突破性研究獲獎。但二人獲獎時分別為美國籍及澳洲籍，這也讓中國數學界始終留存一絲遺憾。巧合的是，兩人都有香港背景，丘成桐在香港長大，其後留學美國；陶哲軒則是香港移民後代。

話說回來，王虹今年奪獎的機會有多大？2025年，她攻克困擾學界半世紀的三維掛谷猜想，接連斬獲克雷研究獎、塞勒姆獎等多項國際獎項。她現為法國高等科學研究所終身教授，該研究所此前13位數學終身教授中，有8人拿到菲爾茲獎。丘成桐盛讚王虹是年輕一代最偉大最重要的中國學者。預測市場Polymarket之類的網站給王虹開出的奪獎概率一度高達80%以上。

除了王虹「叫胡」外，另一位中國數學家也有機會。鄧煜1989年生於深圳，2007年保送北大數學系，2009年轉入美國麻省理工學院，2015年獲普林斯頓大學博士學位，現為芝加哥大學教授，近年以第一作者身份破解狹義希爾伯特第六問題，填補學界多年空白。鄧煜同樣獲獎無數，但今年他如果未能得獎，4年後就會超齡，無緣角逐。而王虹今年35歲，4年後仍夠資格參與評選。

紀曉華