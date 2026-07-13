重慶「落地簽」︱謝霆鋒等明星捧場 電單車約拍爆紅最平¥198︱有片

重慶近月在網絡人氣急升，在「落地簽」加持下，不僅謝霆鋒、張馨予、沈月等藝人也跟風坐上電單車，在重慶各景點風馳電掣擺Post打卡出片，各大品牌也來湊熱鬧借話題宣傳，連外國人也為這種最平¥198有交易的旅遊新體驗瘋狂。

8D魔幻景觀得天獨厚

重慶「落地簽」是指遊客坐在電單車後座，以Cyberpunk風的兩江四岸夜景襯托下，張開雙臂進行拍照或錄影。

這種打卡新風氣，最早源於2023年在洪崖洞的「摩的」師傅隨手拍的短片，將重慶陡坡、急彎、立交橋、霓虹燈等特色街景，呈現出8D魔幻景觀。直至今年5月，內地藝人鄭愷跟風後，才在網絡爆紅，被網民升格為「不拍等於非法入慶」，重慶「落地簽」自此成為社交平台密碼。

謝霆鋒、張馨予等明星紛紛跟風拍重慶「落地簽」，蜜雪冰城、瑞幸、雲南白藥、冷酸靈等品牌也蹭熱度加入，許多外國人也瘋狂跟玩。

抖音播放量達11.6億次

「落地簽」的魔力，在抖音的相關話題短片播放量便達到11.6億；小紅書相關討論高達4.3萬次；就連海外TikTok上＃ChongqingVisaOnArrival已成獨立標籤。

「落地簽」業者透露，目前接待的外國顧客佔比已快趕上國內遊客。藍鯨新聞報道，要體驗這種機車約拍遊重慶的新方式，一般的費用由198元至598元不等。4000元的「霸總追妻」劇情，則涉及熊抱、深擁等內容。由於太多人「申請簽證」，要至少提前半天到1天預約。

遊客瘋狂湧入登上電單車約拍，當地官方也提供配合，劃出安全拍攝區、嚴控時間並增派警力。影片裡的警察不趕人，只引導車流；對超速、翹頭炫技等紅線行為則零容忍。