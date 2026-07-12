神舟二十三號︱港產太空人黎家盈彈力帶操肌 與拍檔密密做科學實驗︱有片
更新時間：13:03 2026-07-12 HKT
發佈時間：13:03 2026-07-12 HKT
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神舟二十三號升空至今近50日，港產太空人黎家盈最新影片顯示，她與另外兩名組員繼續忙於進行各種科學實驗，3名組員在忙碌中回望藍色星球成為最大的心理支持。
據中國載人航天工程官方微博「載人航天小喇叭」，12日早上公布的新影片，天宮空間站上的黎家盈，與拍檔朱楊柱及張志遠，這周也是忙著進行各種實驗，包括微重力下人類關節活動的數據、認知控制的影響等。
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科學實驗外，黎家盈等，還要堅持每日的體能鍛練，最大程度減低長期在太空生活，對身體機能的影響，而忙碌勞累的空間站生活中，回望美麗的藍色星球，便成為三人最佳的「加油站」。
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