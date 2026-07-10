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中國航天｜長征十號乙火箭 實現全球首次「網繫回收」｜有片

即時中國
更新時間：16:45 2026-07-10 HKT
發佈時間：16:45 2026-07-10 HKT

中國在可重複使用火箭技術上取得歷史性突破。長征十號乙運載火箭今日（10日）中午12時15分在海南商業航天發射場發射升空，成功將衛星送入預定軌道，一子級在分離約6分鐘後垂直返回，經由海上平台以「網繫捕獲」方式成功回收。

容許度更高 可降低引擎調控難度

是次任務是中國首次成功實施運載火箭一子級可控回收，更屬全球首次採用海上「網繫回收」技術。與國際主流、需為火箭安裝「着陸腿」的垂直回收方式不同，長征十號乙取消沉重支架，改為在箭體加裝掛鈎，飛向搭載「井」字形柔性攔阻網的回收船，由網繫與掛鈎配合將火箭「抱住」。

該技術有助簡化火箭結構，減輕重量以提升運載效益，被視為為大型火箭回收提供「中國方案」。網繫回收對落點偏差的容許度更高，可降低發動機(引擎)調控難度。

長征十號乙是專為商業市場設計的大型液體運載火箭，全長約63米，起飛推力約890噸，近地軌道運載能力達16噸，可滿足大型商業衛星及低軌星座部署需求。火箭從立項至首飛歷時不足一年，後續預計今年年底前完成一子級復用飛行。
 

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