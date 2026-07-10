茶顏悅色｜薯片吃出曱甴乾 顧客索賠被要求寄回實物驗證

近日有網友發帖稱，在食用新茶飲品牌「茶顏悅色」的薯片時，發現包裝袋內有蟑螂乾。他要求全額退款2.5元（人民幣，下同）並賠償1000元，惟品牌方稱需寄回實物才可賠償200元。目前品牌方回應稱，雙方已達成一致。

一名網友7日發帖稱，涉事薯片是他上月底從茶顏悅色線下門店購入的預包裝零食，單品售價2.5元，「都快吃完了才發現里面有蟑螂，應該是蟑螂乾，在製作的時候被炸成乾了，之前也在茶顏悅色充了很多錢，感覺錯付了。」

茶顏悅色品牌今年4月入駐深圳。

該網友稱，品牌方最初提出賠償200元並要求先寄回實物，完成實物核驗後，再發放賠償款項。而他認為該金額低於法定賠償底線，且拒絕「先寄實物後賠付」流程，要求直接賠付1002.5元（含退款）。

昨日相關話題衝上熱搜，茶顏悅色方面回應《北京商報》稱，已與消費者達成共識，接受消費者的建議，公司會不斷優化服務。

