高過珠峰︱大疆EV50無人機飛抵8861米 精確收集取大氣污染物︱有片

中國無人機巨頭大疆（DJI）研發的首款垂直起降運載無人機「DJI EV50」，近日在珠穆朗瑪峰北坡成功飛抵海拔8,861米的高空，比珠峰峰頂還要高出12.14米。此行除了刷新該機型的飛行紀錄，亦成功配合中國科考隊，完成極高海拔對流層大氣污染物的精細觀測。

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EV50可克服極端環境

在為期12天的科考任務中，DJI EV50克服了低氣壓、極寒和強風等極端環境，累計完成32架次起降。其中12架次專門搭載大氣數據採集設備，最大連續爬升高度達3,730米，最終成功抵達8,861米目標高度。這也是中國科考隊首次藉助無人機，在該高度成功進行大氣污染物的精細觀測。

大本營缺跑道供定翼機升降

全球氣候變暖背景下，如何在珠峰8000米以上獲取精確的大氣污染物樣本，一直是科學界的難題。傳統常規固定翼飛機因珠峰大本營缺乏跑道而無法起降，而普通旋翼無人機或油動飛機的氣流與尾氣，亦會干擾精密儀器的採樣精度。

參與任務的北京大學教授葉春翔指出，DJI EV50對氣流擾動小、載重及續航力足夠，為極高海拔的大氣觀測提供了可靠方案。

大疆從2009年起就測試飛控系統，其後「Mavic 3」首創珠峰峰頂航拍，至2024年完成物資運輸與冰川測繪，大疆在珠峰的應用已從單純的影像記錄，成功邁向高山科研及物流作業等多個領域。