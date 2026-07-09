AI賦能無人經濟擴張多領域 從香港加速走向國際

隨著人工智能（AI）技術持續迭代，內地無人經濟迎來規模化、多場景發展浪潮，智能零售、科研實驗、自動駕駛交通等領域實現產業創新升級。銀河通用、戴納科技、文遠知行等眾多內地科创企業積極推動技術商業化與國際化布局，紛紛將香港作為出海拓展全球市場的核心樞紐，輻射海外地區。



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銀河通用持續拓展AI機械人應用場景，將人形機械人服務於藥房、醫院、工廠等專業場景，并在北京王府井、頤和園等知名地標景區推出「銀河太空艙」機械人便利店。銀河通用CFO孫登科昨在北京表示，公司亦計劃在本港商圈落地「太空艙」零售業態，期待利用香港開放包容的環境，推動機械人新業態發展並輻射全球。

「黑燈實驗室」可長時間開展高精准、高重複性的實驗操作。楊浚源攝

「黑燈實驗室」可長時間開展高精准、高重複性的實驗操作。楊浚源攝

銀河通用機械人被用於便利店、醫院、工廠等專業場景。楊浚源攝

銀河通用機械人被用於便利店、醫院、工廠等專業場景。楊浚源攝

他指出，海外市場普遍面臨勞動力成本高等問題，為機械人提供了工作需求場景與價格優勢，後續將積極布局海外市場的落地與拓展，包括東南亞、日韓、歐美以及中東等地。



AI為科研領域帶來顛覆式效率變革，實現高危、高精密實驗場景的無人化運作。戴納科技打造AI驅動的「黑燈實驗室」，依托高精度AI算法自主設計完整實驗方案，搭配智能機械手臂，可長時間開展高精準、高重複性的實驗操作，解決傳統人工實驗效率低、誤差大、風險高的痛點。



戴納科技副總裁董羽翀介紹，無人實驗模式大幅壓縮科研周期，可將表面活性劑、農藥等複雜液體配方的研發時間，從傳統的2個月驟減至48小時，極大提升科研創新效率；同时能夠全面替代實驗人員進入高危實驗環境作業，保障人身安全。為進一步拓展國際高端科研市場，戴納科技已在香港設立子公司，主要承擔高端科研儀器進出口業務，并作為企業開拓國際市場的重要窗口。



交通出行領域，AI加速自動駕駛汽車的規模化研發訓練與商業化落地。有港股「Robotaxi第一股」之稱的文遠知行，研發的自動駕駛的士已在廣州、北京、阿布扎比、杜拜、新加坡、蘇黎世等國內外城市投入商業運營。



文遠知行首席執行官韓旭強調，香港具有「人才高地、創新樂園、資本沃土、溝通橋樑」的獨特優勢。公司於今年初獲得本港自動駕駛先導牌照，已在本港公開道路開展測試；上月更進一步與冠忠巴士、吉利遠程簽署合作協議，共同開發面向右舵市場的原生量產Robotaxi車型，計劃以本港作為商業化運營起點，逐步拓展至更多右舵市場。



駐京記者楊浚源