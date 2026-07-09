湖北龍捲風︱一家三口被捲走墮平台身亡 倖存15歲大兒子盼尋父存全家福手機

周一（6日)晚，湖北省東部多個地區遭遇極端強對流天氣襲擊，狂風暴雨及雷暴大風席捲多地，部分鄉鎮甚至出現了破壞力極強的龍捲風，造成嚴重災情。在鄂州市，一戶居住在高層住宅的一家三口，在試圖關閉窗戶時不幸被強風連人帶窗捲出室外，墜樓身亡，僅留下一名受傷的大兒子小熊（化名），境況令人唏噓。



悲劇發生後，全家唯一倖存的15歲小熊在網上講事發的情況。當時自己應母要求關窗，由於太大風，自己無法將窗關上。玻璃窗突然爆開，自己就被吹倒，之後就拼命爬到廚房避難。後來發現父母和弟弟倒在樓下平台。小熊表示，自己身上縫了二十多針，胸骨亦遇骨裂而感到疼痛。

內地《大河報》報道，小熊表示，上個月他剛參加完中考。他表示，父親是當地小學的一名老師，母親是自由職業，弟弟今年僅3歲。小熊稱，龍捲風來襲時其父親手機也被風捲走了，裡面存有家人生前大量影像資料，希望能找回來，「父親的手機是一部黑色的vivo Y35」。

悲劇發生於鄂州市一個名為「名門世家」的屋苑。遇難者家屬秋女士（化姓）較早前事後向媒體憶述堂妹一家遇難的悲慘經過。秋女士表示，堂妹與丈夫（任職教師）育有兩名分別十五歲和四歲的兒子。事發當晚，狂風暴雨突至，堂妹夫妻二人見狀隨即合力上前關閉陽台窗戶，四歲的小兒子當時亦在一旁。

大兒子被玻璃割傷

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豈料，在極端強風的猛烈衝擊下，整面窗戶瞬間全部脫落。僅在短短數秒內，夫妻二人連同小兒子一同被狂風無情地捲出窗外，直接墜落至大廈三樓的平台。與此同時，客廳內的沙發、雪櫃及餐桌椅亦被強風一同捲出，多件重物直接壓在堂妹夫的頭部。

事發時，十五歲的大兒子因在住宅另一側關閉窗戶而避過一劫。期間，他被震碎的玻璃割傷，全身是血地跑回房間躲避。待風勢稍為平息後，他走出房間尋找家人，卻發現父母與弟弟均不見踪影。他隨即下樓尋找，赫然發現三名至親已血泊淋漓地倒臥在三樓平台上，當場死亡。

屋內家俬全被捲走

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秋女士痛心表示，堂妹夫身世坎坷，三歲時父親便已離世，全靠母親含辛茹苦將他與姐姐撫養成人。目前，倖存的大兒子正由其姑姑及父親學校的老師共同照顧。為了不讓年事已高的祖母承受打擊，親屬至今仍未敢將這宗滅門噩耗相告。

據悉，遇難的堂妹夫婦於兩年多前，以約70多萬元人民幣購入該個二手單位。由於當時資金緊張，全家未作重新裝修便直接遷入。秋女士透露，家屬目前尚未聯絡前業主，暫不清楚該扇發生致命脫落的窗戶，究竟是由發展商統一安裝，還是前業主在裝修時自行改裝。地方政府及警方目前已介入調查事故原因。