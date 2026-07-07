Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地男星劉燁結婚17周年 送法籍妻冷氣機

即時中國
更新時間：08:45 2026-07-07 HKT
發佈時間：08:44 2026-07-07 HKT

6月以來，毋須繁瑣安裝的中國產移動冷氣機，迅速成為歐洲人熬過酷暑的「救命神器」，在當地一機難求。前日，內地男星劉燁發文慶祝與法籍妻子安娜結婚17周年，人在法國的安娜現身評論區，表揚丈夫給她送來「最浪漫的」結婚紀念日禮物：冷氣機！

2006年，劉燁與法國攝影師、藝術家安娜相戀，09年在北京結婚，育有一子一女。7月5日，他在社交帳號上寫道：「在一起20年，結婚17年，玫瑰婚。」中文很好的安娜則在評論區熱情回應劉燁：「結婚紀念日快樂，我的愛。」安娜還透露，劉燁提前一天送了她最浪漫的禮物：在法國尼斯買到了冷氣機，「你最厲害！」

相關新聞：世紀熱浪︱歐中冷氣銷售一個瘋搶一個慘淡 中國電商外售額飆近40倍

對於歐洲民眾搶購中國冷氣機，外交部發言人毛寧昨回應說，在中歐貿易中，消費者得到了實惠、供應商獲取了利潤，不可能強買強賣，而是雙向選擇、共同受益。

最Hit
世界盃2026｜C朗奪冠夢碎！西班牙91分鐘絕殺葡萄牙闖8強
世界盃2026｜C朗奪冠夢碎！西班牙91分鐘絕殺葡萄牙闖8強
足球世界
4小時前
《五個小孩的校長》「嘉嘉」變IB狀元 前童星傅舜盈成高材生 目標赴澳洲讀獸醫（右圖：唐綺晴攝）
《五個小孩的校長》「嘉嘉」變IB狀元 前童星傅舜盈成高材生 目標赴澳洲讀獸醫
影視圈
12小時前
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
影視圈
19小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
世界盃2026｜C朗3記攻門未果 最後一舞留憾淚灑賽場
世界盃2026｜C朗3記攻門未果 最後一舞留憾淚灑賽場
足球世界
3小時前
成功舉報濫用公屋收$3000！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
成功舉報濫用公屋收$3000獎勵！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
生活百科
22小時前
蘇志威劉小慧細女蘇靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 棄時裝夢升香港大學讀中史
蘇志威劉小慧細女蘇靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 棄時裝夢升香港大學讀中史
影視圈
11小時前
陳松伶現身《中年好聲音4》妝容惹熱議 被指臉部浮腫僵硬 網民：個嘴有啲怪怪哋
陳松伶現身《中年好聲音4》妝容惹熱議 被指臉部浮腫僵硬 網民：個嘴有啲怪怪哋
影視圈
14小時前
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT