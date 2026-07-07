內地男星劉燁結婚17周年 送法籍妻冷氣機

6月以來，毋須繁瑣安裝的中國產移動冷氣機，迅速成為歐洲人熬過酷暑的「救命神器」，在當地一機難求。前日，內地男星劉燁發文慶祝與法籍妻子安娜結婚17周年，人在法國的安娜現身評論區，表揚丈夫給她送來「最浪漫的」結婚紀念日禮物：冷氣機！

2006年，劉燁與法國攝影師、藝術家安娜相戀，09年在北京結婚，育有一子一女。7月5日，他在社交帳號上寫道：「在一起20年，結婚17年，玫瑰婚。」中文很好的安娜則在評論區熱情回應劉燁：「結婚紀念日快樂，我的愛。」安娜還透露，劉燁提前一天送了她最浪漫的禮物：在法國尼斯買到了冷氣機，「你最厲害！」

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對於歐洲民眾搶購中國冷氣機，外交部發言人毛寧昨回應說，在中歐貿易中，消費者得到了實惠、供應商獲取了利潤，不可能強買強賣，而是雙向選擇、共同受益。