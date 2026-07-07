內蒙古公路車禍驚天大爆炸 冒出巨型蕈狀雲釀2死4傷

中國331國道內蒙古自治區路段日前發生一宗極其罕見且威力巨大的危險化學品大爆炸事故。一輛載滿危險化學品硝酸銨的運輸車與一輛貨車發生猛烈相撞後起火，隨後引發驚天大爆炸。現場火球騰空並罕有地冒出巨型「蕈狀雲」，爆炸衝擊波更波及遠處車輛。官方證實，事件至今已不幸造成2人死亡、4人受傷。

運輸車相撞先起火 衝擊波震碎遠處車窗

據《北京日報》及官方披露，事發於昨日（5日）中午11時27分左右，地點位於內蒙古東烏珠穆沁旗滿都寶力格鎮的331國道路段。涉事的331國道為連接遼寧省丹東市至新疆維吾爾自治區阿勒泰的交通要道。事發時，該輛載送危險化學物品硝酸銨的運輸車輛，與另一輛貨車在上址迎頭撞上，導致兩車嚴重損毀。

現場瞬間升起巨大的蕈狀雲，威力駭人。X@LUOXIANG_PMTQ

火勢觸發硝酸銨猛烈大爆炸。X@newszg_official

路面被炸至碎裂。新華社

從網絡瘋傳的現場影片可見，兩車相撞後，硝酸銨運輸車首先起火燃燒，現場冒出濃濃黑煙。未幾，火勢觸發硝酸銨猛烈大爆炸，現場瞬間升起巨大的蕈狀雲，威力極為駭人。受爆炸強大衝擊波波及，連停留在遠處的車輛，其擋風玻璃亦被當場震碎，路面更被炸至碎裂。

當局調查指出，兩車相撞的第一時間已導致雙方車上人員2死1傷，隨後發生的劇烈爆炸與衝擊波，進一步導致現場其他車輛上的3人受傷，令傷亡人數增至2死4傷。事故引發大批內地網民極大震撼與關注，紛紛形容畫面驚心動魄，並直言在路上行駛時，一旦發現載有危險化學品的車輛，必須盡量保持安全距離，以免發生意外時遭受波及。