解放軍潛艇向太平洋試射戰略導彈 評論：巨浪-3抗衡美國金穹系統

解放軍昨日成功向太平洋發射一枚潛射戰略導彈，軍事評論員宋忠平對《星島》研判，今次試射型號為去年九三閱兵首度亮相的「巨浪-3」潛射彈道導彈，射程逾1萬公里，能有效抗衡將在2029年初面世的美國金穹導彈防禦系統。中方事前曾通報日本、澳洲、新西蘭等相關國家，據報日方曾要求中方重新考慮試射安排，澳方則指試射「破壞地區穩定」。中國外交部昨強調，試射不針對任何特定國家和目標，有關國家不要過度解讀。

根據官方新華社公布，昨午12時01分，解放軍海軍1艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。據報道，此次導彈試射是中方年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家作了通報，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

日本澳洲新西蘭等事前收到通知

日本、澳洲、巴布亞新幾內亞、新西蘭等國證實，事前收到中國試射導彈的通知。日本政府昨表示，在接獲中方通知後，已強烈要求中方重新考慮相關安排，避免導彈飛越日本上空等區域，對日本安全造成威脅。新西蘭外長彼得斯昨稱表示擔憂，不希望中國將南太平洋作為測試導彈能力的場域。澳洲外長黃英賢批評，中國試射洲際導彈落入南太平洋的做法是「破壞地區穩定」。 對此，外交部發言人毛寧昨天表示，這是一次例行性的軍事訓練活動，不針對任何特定的國家和目標，事先已經向有關國家做了通報，符合國際法和國際慣例。她強調，有關的發射活動始終保持安全規範和專業操作，希望有關國家不要過度解讀。

解放軍核潛艇向太平洋試射戰略導彈，圖為導彈出水瞬間。 央視圖片

官方未透露試射導彈型號，軍事評論員宋忠平推測，這次試射的導彈是去年九三閱兵首度亮相的巨浪-3潛射彈道導彈。從發射軌跡來看，發射點約在渤海海域，目標點位於南太平洋某些公海，射程較遠。

宋忠平介紹，巨浪-3是中國「三位一體」戰略核力量的海基核力量，也是中國二次核反擊的中堅力量，最大優勢就是可以實現超遠距離的打擊，並擁有更強的突防能力。作為中國第三代潛射洲際彈道導彈，巨浪-3的射程可達1.2萬至1.4萬公里， 並具備攜帶6至10個分導式多彈頭的能力。

「此次新型潛射洲際彈道導彈試驗成功，證明中方擁有更先進的三位一體戰略核力量，有助於維護自身的國家安全，也有助於應對來自於美國的核挑戰。美國「金穹」導彈防禦系統將在2029年初步打造成功，也未必能夠有效攔截巨浪-3。」宋忠平說。

日菲啟動海域劃界談判後，中國海警持續在台灣島以東海域展開巡航，外界也有猜測試射針對日菲。宋忠平表示，此次試射和日菲劃界無關。「不要高估日菲兩國的戰略地位，二者本質上都只是美國的棋子。巨浪-3的核心震懾目標，是針對太平洋彼岸的美國。」

他進一步解釋：「說得更形象點，中國本次導彈試驗，是大國棋手之間的博弈。真正能稱得上是棋手的僅有中國、俄羅斯、美國；日本、韓國、菲律賓等國充其量只是棋子，他們根本沒有下棋的能力，也不可能成為棋手。」

梁伊琪▍