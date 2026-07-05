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遼寧暴雨｜女外賣員遭急流沖走 熱心女開車「築牆」夥途人救回｜有片

即時中國
更新時間：21:05 2026-07-05 HKT
發佈時間：21:05 2026-07-05 HKT

暴雨無情，人間有愛！遼寧省朝陽北票市昨日（4日）突降罕見暴雨，多個路段瞬間化為澤國，更發生一宗驚心動魄的洪流捲人意外。一名約40多歲的女外賣員在送餐途中，連人帶電單車被湍急的洪水擊倒，並順着急流瘋狂沖走數十米，情況千鈞一發。

危急關頭，兩名開車路過的女車主果斷「橫車」並排停泊，以鋼鐵車身在急流中「築牆」阻擋，再夥同多名合力衝上的熱心市民，成功將在鬼門關前掙扎的女外賣員救起。獲救者除受驚過度外幸無大礙，善舉隨即引來全網激讚。

送餐途中遇急流倒地

據內媒引述目擊者所說，事發於7月4日下午，朝陽北票市暴雨傾盆，部分地勢低窪的路段積水深達膝部且水流極度湍急。涉事女外賣員當時正涉水送餐，未料被急流瞬間沖倒，隨即與電單車一同順流漂移，無法站立。

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路旁店舖的目擊者見狀，隨即大聲高呼求救。此時，駕車路過該路段的女車主王女士與李女士目睹險情，在未有任何猶豫下，心靈相通地將各自的私家車緊貼並排停放在路中央，硬生生阻斷了急流的去路，亦成功將順流沖下的外賣員與電單車「截停」在車身旁。

救人女車主：車撞壞不值一提

在兩輛私家車成功減緩水流並攔截外賣員後，附近店舖及多名熱心路人立刻冒着暴雨衝入水中，合力將女外賣員扶起並轉移至路邊的安全區域。女外賣員獲救後，因死裏逃生在現場受驚痛哭，經現場檢查，除擦傷外並無大礙，隨後趕到的消防員將她平安送回家中。

英勇救人的車主王女士事後謙虛表示，當時自己正準備接孩子放學，眼見同樣是女性的外賣員在水裡掙扎，便第一時間決定要把人截住。她直言：「同樣都是女人，太有感觸了。和人命相比，車子就算碰壞了也根本不值一提。」

另外，遼寧省氣象台今日（5日）已發布暴雨及強對流藍色預警，提醒公眾未來一日多地仍有強降雨及雷暴大風，市民外出及外賣員送餐時務必提高警惕。

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